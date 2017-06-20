Премьер-министр ответил лидеру консерваторов в характерной манере

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ru.DELFI.lt
вторник, 20 июня 2017 г. 16:11
Единственный сигнал, который посылает отрицательная оценка министров науки и образования, здравоохранения и сельского хозяйства, – министры принялись за решение проблем, которые давно следовало решать, поэтому наблюдается сопротивление.
Gabrielius Landsbergis ir Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Так в интервью LRT сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. По его словам, если бы министры не работали, оценка была бы иной.

– Последний опрос Vilmorus показал, что у трех министров правительства нет поддержки общества. Юргиту Петраускене, главу Министерства образования и науки, отрицательно одобряют 28% респондентов, министра здравоохранения Аурелиюса Веригу – 32%, а министра сельского хозяйства Брюнюса Маркаускаса – почти 14%. Как Вы это оцениваете?

– Это всего лишь результаты исследования, и только – такова моя оценка. Пусть оценивают политологи и другие люди.

– Но они члены вашего правительства. Может, это какой-то сигнал?

– Я вижу такой сигнал – министры (в первую очередь здравоохранения и образования) затронули проблемы, которые не решались десятилетиями. Естественно, что сопротивление сильное. Если они ничего не будут делать, не делали бы, результаты были бы иными.

– Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал о результатах опроса: "Складывается впечатление, что от премьера некоторую информацию сознательно скрывают". Якобы с самого начала было ясно, что будет немало конфликтов с соратниками в парламенте. Ландсбергис сказал, что "мы в последние недели дружески просили премьера, чтобы он осмелился признать, что работают против него, что в парламенте есть прямые его оппоненты, которые в камеру улыбаются". Есть ли конфликты с соратниками?

– Я думаю, что староста оппозиционной фракции Союза отечества и его председатель должен заниматься внутренними протестами в своей фракции и не брался оценивать внутреннюю обстановку в других партиях. Тем более, что эти заявления ничем не обоснованы.

– Появились сообщения, что ЕК начала против Литвы процедуру нарушения, поскольку слишком большой процент жителей страны пользуется уличными туалетами. Если нарушение не устранят, Европейский суд справедливости может дать Литве миллионный штраф. Как Вы намерены решать эту проблему? Точно ли правительство готовится наказывать жителей?

– Во-первых, стоит упомянуть, что уже было сделано. Миллиарды инвестировали в избыточную инфраструктуру там, где снижается число жителей и не создавался механизм самостоятельного подключения людей к системе. Мало подвести инфраструктуру к участку. Вот и сложилась такая ситуация.

Очень хотели освоить деньги ЕС, неважно, каким способом зарыть все под землю, взять миллиард и сказать, что мы сделали. Но сделали даже не половину работы. Это позор, что сегодня в стольких домах нет воды, туалета, нормальных условий цивилизованной жизни.

Поэтому нашему правительству приходится решать эту проблему. Мы должны искать решение, которое побудит людей подключиться. О штрафах неподключившимся не говорят.

– Люди, конечно, по-разному реагируют на эту весть. известно л, каким будет механизм побуждения?

– Мы должны найти финансовый механизм, помочь людям. Это особенно актуально для людей, нуждающихся в социальной помощи, людей с небольшим достатком, чтобы у них были необходимые условия. Мы долго это отрицали, думая, что это нормально.

Люди не понимают, им сложно представить, как можно жить без водопровода, канализации. Я думаю, мы должны делать все, ведь это иное качество жизни, задача нашего правительства - показать, что это достоинство цивилизации. Ими должны пользоваться как можно больше жителей нашей страны.

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