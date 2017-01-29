Премьер-министр надеется, что удастся вернуть отпуск в 22 рабочих дня

"Одна из причин - чтобы работающие люди могли больше времени проводить с детьми. Чтобы им не пришлось думать, надо ли воспитывать детей, которым не хватает внимания, времени, палкой, ремнем и т.д. Так одна из причин - дольше побыть с семьей, восстановиться и отдохнуть. Думаю, что надо найти "золотую середину" - надеюсь, Трехсторонний совет прислушается и эти 22 дня послужат для блага общества", - сказал журналистам премьер.

На этой неделе уже состоялось заседание совета, но в вопросе продолжительности отпуска прийти к согласию не удалось.

Работодатели предлагают 20 дней отпуска в год, а профсоюзы хотят 22 дня.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас сказал, что если этот вопрос не удастся решить с работодателями, то его будет решать парламент. Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что предложение профсоюзов неаргументировано, поэтому работодатели не намерены уступать.

В начале января Сквернялис выразил надежду, что дискуссии о спорных вопросах Трудового кодекса будут завершены до начала весенней сессии, которая начнется 10 марта, затем будет принят кодекс, который вступит в силу с 1 июля.

В конце прошлого года парламент на полгода отложил вступление в силу нового Трудового кодекса. Сквернялис ранее обещал, что поправки будут внесены до июля 2017 г, чтобы жители и бизнес за полгода подготовились к новому порядку. Он обещал, что через полгода "социальная модель будет совсем иной".