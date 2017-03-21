Премьер-министр Литвы: эмиграция - это вызов

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ELTA
вторник, 21 марта 2017 г. 15:41
В ходе решения вопроса эмиграции надо создавать производительные рабочие места, а для этого нужен благоприятный инвестиционный климат, сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. по словам главы правительства, большинство уезжающих из Литвы уезжают, поскольку не могут здесь достойно жить и прожить.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Эмиграция это вызов, который мы должны суметь хотя бы приостановить. Надо, чтобы пришли зарубежные инвестиции, вместе и местные инвесторы, чтобы могли инвестировать и создавать конкурентоспособные рабочие места: и конкурировать не только зарплатами, как сейчас, но и производительностью. Чтобы добиться производительности, будем при помощи фискальных мер, налогов побуждать бизнес инвестировать в современные технологии", - сказал 21 марта после встречи с членами ассоциации "Форум инвесторов" премьер-министр.

В прошлом году из Литвы эмигрировали 50 300 жителей, а иммигрировали - 20 200. По данным Департамента статистики, по сравнению с 2015 г., число эмигрантов увеличилось на 5800 (13%), а число иммигрантов снизилось на 2000 (8,9%). В прошлом году уехало на 30 100 человек больше, чем приехало (в 2015 г. - 22 400).

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Премьер-министр Литвы: эмиграция - это вызов (7)

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В ходе решения вопроса эмиграции надо создавать производительные рабочие места, а для этого нужен благоприятный инвестиционный климат, сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. по словам главы правительства, большинство уезжающих из Литвы уезжают, поскольку не могут здесь достойно жить и прожить.

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