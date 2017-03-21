Премьер-министр Литвы: эмиграция - это вызов

"Эмиграция это вызов, который мы должны суметь хотя бы приостановить. Надо, чтобы пришли зарубежные инвестиции, вместе и местные инвесторы, чтобы могли инвестировать и создавать конкурентоспособные рабочие места: и конкурировать не только зарплатами, как сейчас, но и производительностью. Чтобы добиться производительности, будем при помощи фискальных мер, налогов побуждать бизнес инвестировать в современные технологии", - сказал 21 марта после встречи с членами ассоциации "Форум инвесторов" премьер-министр.

В прошлом году из Литвы эмигрировали 50 300 жителей, а иммигрировали - 20 200. По данным Департамента статистики, по сравнению с 2015 г., число эмигрантов увеличилось на 5800 (13%), а число иммигрантов снизилось на 2000 (8,9%). В прошлом году уехало на 30 100 человек больше, чем приехало (в 2015 г. - 22 400).