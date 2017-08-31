Премьер: минимальная месячная зарплата увеличится более чем на 10 евро

"(Повышение) точно будет больше, чем на 10 евро", - заявил в четверг в сейме журналистам премьер, отвечая на вопрос, на сколько правительство предложит повысить ММЗ.
С.Сквернялис не мог ответить, на сколько конкретно предполагается повысить ММЗ.
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