Премьер Литвы ждёт решения Латвии по общему рынку СПГ

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BNS
среда, 23 августа 2017 г. 20:35
Поскольку кабинет министров Латвии не принял решения относительно соглашения стран Балтии по рынку сжиженного природного газа (СПГ), что позволило бы просить об оказании европейской помощи, премьер Литвы Саулюс Сквярнялис указал, что будет ждать решения Латвии.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ранее правительство сообщало, что Латвии для того, чтобы она могла определиться, дано дополнительно две недели, но теперь утверждают, что будут ждать до той поры, пока кабмин этой страны не примет то или иное решение.

"Переговоры мы завершили, коллега из Латвии попросил, чтобы решение принимал не он, что это необходимо сделать на заседании кабинета министров. Вчера по техническим причинам вопрос не был включён в повестку дня, поэтому ожидаем ближайшего заседания и позиции Латвии", - сказал премьер.

На вопрос, не будет ли в связи с этим перенесено принятие решений, глава кабмина повторил, что "нужна позиция Латвии".

Встреча премьер-министров стран Балтии в Латвии — на Инчукалнском подземном газохранилище, где они две недели назад пытались выработать единую политику, направленную против «Газпрома», для создания общего прибалтийского рынка природного газа, не дала реальных результатов.

Как тогда утверждал советник литовского премьера по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис, за две недели должны быть сделаны некоторые уточнения по соглашению, за этот же срок его должно утвердить правительство Латвии.

Региональный пакет СПГ могли бы сформировать Клайпедский терминал, планируемый терминал в Эстонии и Инчукалнское подземное газохранилище в Латвии. Единая позиция трёх стран по этому вопросу увеличила бы возможности получения поддержки из ЕС для терминала СПГ в Клайпеде.

Разговоры о региональной газовой инфраструктуре начались ещё в 2006 г., когда страны Балтии договорились оценить идею строительства регионального терминала СПГ, но так как странам не удалось прийти к согласию, Литва в Клайпеде построила свой терминал.

Позднее Литва призывала соседей признать проект СПГ-терминала региональным, и тем самым обрести возможность на получение европейской поддержки, Однако воспротивилась Эстония, желавшая соорудить свой терминал в Финском заливе, поэтому Литва согласилась, чтобы Эстония построила терминал меньших размеров, и помощь из ЕС могли получить оба терминала и Инчукалнское газохранилище.

BNS
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