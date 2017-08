"Да, я отлично понимаю, что есть (...) счастливые и несчастные, довольные или недовольные деятельностью того или иного политика люди, но давайте смотреть на фактические обстоятельства. Эти фактические обстоятельства таковы, что в определённый период нашего государства, в начальный период независимости пост председателя Верховного Совета по существу был постом фактического главы государства", - указал в интервью телеканалу Lietuvos rytas глава правительства. В.Ландсбергису, по его мнению, должны быть предоставлены гарантии бывшего главы государства, как установлено законом, охрана и рабочий кабинет. Однако глава правительства не считает, что В.Ландсбергису должен быть предоставлен статус президента. "Если говорить о присвоении какого-то статуса, то, полагаю, это несущественно и мы не можем назвать то, чего не было, даже задним числом", - сказал во вторник в интервью Литовскому радио (LRT radijas) С.Сквернялис. Премьер также высказал сожаление по поводу того, что дискуссия о предоставлении В.Ландсбергису статуса президента началась в публичном пространстве до того как политики согласовали свою позиции. Вопрос о статусе на прошлой неделе поднял спикер Сейма Викторас Пранцкетис, выступивший с инициативой предоставить В. Ландсбергису статус президента. Он утверждает, что теперь будет следить за ситуацией, дабы выяснить, получит ли такое предложение поддержку парламента. Сторонники профессора временами поднимали вопрос присвоения лидеру консерваторов статуса президента, но безуспешно. Ландсбергис Восстановительным Сеймом Литовской республики, принявшим Акт независимости 11 марта 1990 г, руководил до 1992 г., потом избирался спикером Сейма.











4 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.