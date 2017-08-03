Премьер Литвы выступает против снижения НДС на продукты питания

"Это точно не будет реальной борьбой с ростом цен, потому что если практически говорить о ценах на продукты питания, то снижение НДС, к сожалению, показывает, что остаются продавцы и до потребителя очень редко доходит (снижение цен - ред). Думаю, главное, что и показала ситуация - повышение конкуренции в этой сфере и приход новых крупных торговых сетей в страну показали, что это на самом деле действенное влияние, в отношении снижения цен", - сказал С. Сквернялис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) наблюдает за рынком, нет ли между торговыми сетями соглашений о ценах. По мнению премьера, такие соглашения было бы трудно скрыть на рынке.

Глава парламентской фракции социал-демократов Андрюс Палёнис в среду сказал, что социал-демократы предлагают снизить тариф НДС на основные продукты питания - хлеб, молочные продукты, овощи. По его словам, это можно было бы сделать не с 2018 года, а с последующих лет. Он говорил, что нужно не только повышать доходы населения, но и стабилизировать цены.