Премьер Литвы выступает против снижения НДС на продукты питания

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BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 16:01
Премьер Саулюс Сквернялис не поддерживает предложение партнеров по коалиции - социал-демократов снизить тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, утверждая, что цены в результате этого не снизятся.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Это точно не будет реальной борьбой с ростом цен, потому что если практически говорить о ценах на продукты питания, то снижение НДС, к сожалению, показывает, что остаются продавцы и до потребителя очень редко доходит (снижение цен - ред). Думаю, главное, что и показала ситуация - повышение конкуренции в этой сфере и приход новых крупных торговых сетей в страну показали, что это на самом деле действенное влияние, в отношении снижения цен", - сказал С. Сквернялис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) наблюдает за рынком, нет ли между торговыми сетями соглашений о ценах. По мнению премьера, такие соглашения было бы трудно скрыть на рынке.

Глава парламентской фракции социал-демократов Андрюс Палёнис в среду сказал, что социал-демократы предлагают снизить тариф НДС на основные продукты питания - хлеб, молочные продукты, овощи. По его словам, это можно было бы сделать не с 2018 года, а с последующих лет. Он говорил, что нужно не только повышать доходы населения, но и стабилизировать цены.

BNS
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