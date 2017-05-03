Премьер Литвы встретится с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши

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BNS
среда, 3 мая 2017 г. 17:45
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник в Таллине встретится с главами правительств Латвии, Эстонии и Польши.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

В эстонской столице состоится заседание Балтийского совета министров, принять участие в нем приглашена и польский премьер Беата Шидло. В рамках визита в Таллин намечена двухсторонняя встреча С. Сквернялиса и Б.Шидло, подтвердил BNS советник премьера Арнольдас Пикжирнис.

"В целом это первая встреча с польским премьером, поэтому возможны разные вопросы, которые могут быть подняты", - сказал П. Пикжирнис.

В повестку заседания Балтийского совета министра внесены вопросы безопасности, синхронизации системы ЛЭП с Западной Европой, проекта Rail Baltica .

"В интересах Литвы - обсудить терминал сжиженного природного газа, как регионального", - сказал советник.

В ходе визита премьера будет сопровождать отозванный с пятницы с поста посла Литвы в Германии Дейвидас Матулёнис, который стал советником глав правительства.

Балтийский совет министров - орган межправительственного сотрудничества Балтийских стран, созданный в 1994 году.

BNS
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