Премьер Литвы: всеобщий призыв - в этот срок полномочий правительства

Всеобщий призыв в литовскую армию должен быть введен в период полномочий нынешнего правительства, заявил премьер Саулюс Сквернялис.

"Я считаю, что в ходе этого срока полномочий мы должны добиться реализации этого", - сказал премьер в правительстве во вторник.

По его словам, всеобщий призыв может быть введен в 2019 году.

Премьер обсуждал этот вопрос во вторник на встрече с министром обороны Раймондасом Кароблисом и главнокомандующим вооруженными силами генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом.

Правительство планирует, что в армию будут призываться все молодые люди, закончившие средние школы с подходящим состоянием здоровья и не поступившие в ВУЗы. По словам С. Сквярнялиса, таких молодых людей ежегодно бывает около 6-7 тысяч.

Готовясь к всеобщему призыву, Минобороны и армия должны позаботиться о создании надлежащей инфраструктуры и полном обеспечении призывников вооружениями и экипировкой, отметил премьер.

Сейчас в армию ежегодно призываются 3 – 3,5 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет.

Армейский призыв в Литве вернули в 2015 году, в качестве реакции на действия России в Украине и регионе Балтийского моря.