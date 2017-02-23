Премьер Литвы в Германии будет искать поддержку в синхронизации и по БАЭС

На предстоящей в четверг в Берлине встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис обещает уделить особое внимание энергетике - синхронизации электросетей Балтийских стран с Западной Европой, безопасности Белорусской атомной станции (БАЭС) в Островце.

По словам С. Сквернялиса, Германия может повысить важность проблемы БАЭС в повестке работы Евросоюза. Глава правительства также считает, что Берлин может повлиять на Польшу с тем, чтобы она способствовала стремлению Балтийских стран отключиться от российского кольца линий электропередачи БРЕЛЛ.

"Германия сейчас является одним из лидеров в европейском сообществе, особенно после Brexit центр лидерства сконцентрируется здесь. Это не проблема одних лишь Литвы и Беларуси. Зная о возможностях и влиянии Германии в Еврокомиссии, Европарламенте, это не только моральная поддержка. И четкий сигнал о том, что мы должны решать вопросы экономических и политических отношений между государствами ЕС и Белоруссией через призму Островца, а это было бы совсем иной точкой опоры", - сказал С.Сквернялис.

По его словам, эту проблему следует вынести на региональный уровень, чтобы она не оставалось проблемой одной лишь Литвы. С. Сквярнялис утверждает, что в этом контексте очень важная и синхронизация ЛЭП стран Балтии с Западной Европой.

"До тех пор, пока мы находимся в сети синхронизации Востока или России, эта электроэнергия будет поступать к нам через кого угодно и откуда угодно. Если мы хотим говорить о реальном бойкоте электроэнергии с небезопасных станций третьих стран, мы должны решить вопрос синхронизации. Тогда мы сможем контролировать и наблюдать, откуда на рынок Балтийских стран или Европы попадает электроэнергия", - добавил премьер.

Он признал, что для реализации синхронизации с Западом нужны и политические решения польской стороны.

"Германия могла бы поддержать этот проект. Польша в качестве аргумента предоставляет информацию об обновлении инфраструктуры на немецкой стороне. Я считаю, что этот проект, который получил помощь Еврокомиссии, должен быть реализован. Непринятие решение по синхронизации тормозит проект. Сейчас мы говорим о 2025 годе. Если рассматривать альтернативу через Таллин или Хельсинки, то это еще пять лет", - сказал С. Сквернялис.

Он также намерен выразить озабоченность по поводу планов расширения газопровода Nord Stream , соединяющего по Балтийскому морю Германию и Россию, который, по мнению критиков, нанесет вред Украине как стране транзита и повысит зависимость Европы от российского газа.

"Этот вопрос будет поднят в том ключе, что проект является избыточным и не выгодным для ЕС. Говоря о солидарности, мы должны следовать не только за экономическими интересами одной страны, но не забывать и о всем сообществе, что часто энергетические вопросы используются для продвижения геополитических интересов", - акцентировал С. Сквернялис.

В четверг С. Сквярнялис обсудит с канцлером Ангелой Меркель также и вопросы безопасности, миграции, повестку работы ЕС. Это четвертый зарубежный визит литовского премьера, приступившего к работе в декабре.

В ходе двухсторонней встречи глав правительств также планируется обсудить будущее Евросоюза. В ЕС усиливается беспокойство по поводу его единства в связи с решением британцев выйти из блока, агрессивным поведением России, опасностью исламских экстремистов, неуверенностью в курсе внешней политики США.