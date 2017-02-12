В ходе визита также состоится двусторонняя встреча премьеров Литвы и Бельгии, С.Сквернялис встретится с литовской общиной.

На среду намечены встречи премьера с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском . В ходе встреч речь пойдет о миграции, вопросах безопасности, Восточном партнерстве, бюджете ЕС, энергетике, сообщил BNS пресс-секретарь премьера.

С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер во вторник намерен обсудить дислокацию солдат альянса, угрозы безопасности и отношения Европы с США .

Премьер Литвы в Брюсселе встретится с главами ЕС и НАТО

Премьер Литвы в Брюсселе встретится с главами ЕС и НАТО Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис готовится к двухдневному визиту в Брюссель, где с руководством НАТО и ЕС обсудит безопасность и другие политические вопросы.

Лорета Граужинене передумала: в политику возвращаться не будет Лорета Граужинене передумала и приняла решение не участвовать в выборах в Сейм в Аникщяйско-Паневежском округе.

Глава МИД: Литва и дальше будет оказывать помощь Украине Руководство и люди Украины говорят не только об искренней дружбе, но и j братских связях между двумя народами. Так свой трехдневный визит в Украину обобщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Консерваторы выбирают председателя партии Крупнейшая оппозиционная партия Союз Отечество - Христианские демократы Литвы избирает председателя.