Премьер Литвы в Брюсселе встретится с главами ЕС и НАТО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис готовится к двухдневному визиту в Брюссель, где с руководством НАТО и ЕС обсудит безопасность и другие политические вопросы.
С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер во вторник намерен обсудить дислокацию солдат альянса, угрозы безопасности и отношения Европы с США.
На среду намечены встречи премьера с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском. В ходе встреч речь пойдет о миграции, вопросах безопасности, Восточном партнерстве, бюджете ЕС, энергетике, сообщил BNS пресс-секретарь премьера.
В ходе визита также состоится двусторонняя встреча премьеров Литвы и Бельгии, С.Сквернялис встретится с литовской общиной.