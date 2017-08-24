Премьер Литвы: увеличение акцизов на алкоголь оправдало себя

"Это повышение акцизов, если говорить о слабых алкогольных напитках - пиве, действительно было резким. Оно достигло результата. Сбор акцизов не уменьшился. В сущности мы собираем больше или столько же. (...) У нас наблюдается сокращение потребления в отдельных секторах - слабых алкогольных напитков. Полагаю, что цели достигнуты. Потребление меньше, а акцизы мы не потеряли, как нас пугали", - отметил в четверг премьер-министр в интервью радиостанции Ziniu radijas .

По его словам, столь резкое повышение акцизов в следующем году сейчас не обсуждается.

"Действительно не следует говорить, что в следующем годы мы в таких же пропорциях резко повысим акцизы. ПРавительство наблюдает, и в конце годы мы всё подытожим, и увидим, каких результатов добились", - указал премьер.

Согласно последним данным Государственной налоговой инспекции, декларированные акцизные сборы за 7 месяцев этого года составили 174,463 млн евро - на 24,4% больше, чем за такой же период прошлого года (140,261 млн евро).

За этот период больше всего сократилась оптовая торговля (через акцизные склады) пива - на 14,5%, промежуточных продуктов - на 12,4%, вина реализовано на 5,9% меньше, а спиртованных напитков - на 8,5% больше.

До сего времени акцизы повышались постепенно, однако парламентское большинство решило, что с алкоголизмом следует бороться и резко повысило акцизы. С начала марта акцизные сборы значительно увеличились на пиво и вино - до 112%, на этиловый алкоголь - примерно на 23%.