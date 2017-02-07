Премьер Литвы: трудно придумать, чем ещё можно помочь Украине

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BNS
вторник, 7 февраля 2017 г. 09:43
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что Литва Украине оказывает всестороннюю помощь, и обещает поддерживать эту страну и впредь.
Saulius Skvernelis
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

Это он заявил в ответ на призывы лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса о срочном выделении гуманитарной помощи жителям города Авдеевка, а также об усилении политического давления на Россию в связи с нарушением Минских соглашений.

"Говоря об отношениях с Украиной, пожалуй, трудно придумать, чем конкретно учреждения и правительство Литвы могут ещё помочь. Во всех форматах, где идёт речь о позиции главы государства, правительства, о моей, как премьер-министра, мы во всех форматах, где только участвуем, тему Украины не упускаем", - отметил во вторник в передаче радиостанции LRT radijas С.Сквернялис.

Он подчеркнул, что гуманитарная и не только гуманитарная помощь Украине "поставляется постоянно по потребностям".

Только в Авдеевке, городе на востоке Украины, за минувшие выходные погибло не менее 35 человек. Эти данные подтвердили как должностные лица Украины, так и поддерживаемые Россией сепаратисты. Такого большого количества жертв не было кульминационного момента конфликта в 2015 г. Украина и сепаратисты договорились, что до полуночи воскресенья из города с 25-тысячным населением будет выведена вся тяжёлая техника.

BNS
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