Стратегические предприятия, находящиеся в госуправлении в Литве не будут приватизированы, заверяет премьер Саулюс Сквернялис. Однако отмечает, что некоторые проблемные госпредприятия могут быть приватизированы частично, их акции будут котироваться на бирже.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если говорить о стратегических компаниях, то даже вопросов не может возникать. Если же говорить о госпредприятиях, которые сталкиваются с определенными проблемами, то котировка части их акций на бирже позволила бы им проще привлекать инвестиции, в итоге была бы обеспечена прозрачность процессов. Есть у нас и такие компании, которые не понятно, зачем были учреждены, поэтому поднимается вопрос об их будущем, и вообще нужны ли они, должны ли их приватизировать, или просто закрывать", - сказал премьер журналистам в понедельник.

Портал delfi.lt в пятницу сообщил, что специальная рабочая группа готовит предложения по приватизации нескольких находящихся в госуправлении предприятий - планируется продать по трети акций энергохолдинга Lietuvos energija и железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai , госпочты Lietuvos pastas , однако окончательное решение по этому поводу этих имеющих стратегическое значение компаний еще не принято.

"Информация, появившаяся в СМИ, возможно, отражает некоторые предложения рабочей группы, однако пока это лишь мнение ее членов. Все предложения и мнения рабочей группы должны обсуждаться с ведомствами, они должны быть одобрены или отклонены Кабмином, в некоторых случаях, если требуются изменения законов, то нужно и одобрение сейма", - сообщили BNS в министерстве экономики.

Среди компаний, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности Lietuvos gelezinkeliai , теле-радиоцентр Lietuvos radijo ir televizijos centras , Lietuvos energija , энергокомпании Litgrid , Energijos skirstymo operatorius , оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta , Detonas , Jonavos grudai .

BNS
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