Премьер Литвы сомневается в возможностях ввести полный запрет на рекламу алкоголя

BNS
четверг, 11 мая 2017 г. 10:22
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сомневается в том, что после полного запрета рекламы алкоголя в Литве ее можно будет удалить и с зарегистрированных за границей интернет-сайтов.
© DELFI / Domantas Pipas

"Я считаю, что до принятия закона нужно учесть и его реальное действие, и возможность обеспечения его выполнения. Поэтому я пока вижу определенные сомнения в возможностям технически решить вопрос источников, если говорить о порталах, то о тех, которые находятся вне юрисдикции Литовской Республики. Достаточно сложно технически и юридически", - сказал премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas .

По его словам, все ограничения, связанные с алкоголем, будут адекватными.

"Что касается самих ограничений и контроля, то мы не должны отождествлять все ограничения и ограничения доступа с абсолютным контролем. (...) Нужно учесть, что применяемые ограничения и санкции будут адекватными, пропорциональными", - сказал премьер.

В средине апреля правительство одобрило рассматриваемые в Cейме поправки, которые призваны ограничить возможности приобретения и рекламы алкоголя.

Сейчас Сейму представлены два пакета законов - они предусматривают учреждение специализированных магазинов для торговли алкоголем, повышение возраста, с которого разрешается его употреблять, и увеличение времени запрета на продажу алкоголя. Советы самоуправлений получат право устанавливать места или территории, где будет запрещено торговать алкоголем. В проектах предусмотрен и запрет на рекламу алкоголя.

BNS
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Премьер Литвы сомневается в возможностях ввести полный запрет на рекламу алкоголя

Премьер Литвы сомневается в возможностях ввести полный запрет на рекламу алкоголя
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сомневается в том, что после полного запрета рекламы алкоголя в Литве ее можно будет удалить и с зарегистрированных за границей интернет-сайтов.

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