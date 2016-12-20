Премьер Литвы раскритиковал мэрии

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ru.DELFI.lt
вторник, 20 декабря 2016 г. 15:40
Льготный НДС на центральное отопление следует упразднить, в противном случае им и впредь будут пользоваться богачи, будут поощрять неээффективное использование энергии, а тепловики и мэрии по-прежнему будут выделять деньги на "балы", канцтовары и "Евровидение".
Saulius Skvernelis
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

В этом уверен глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис, который в отличие от лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса, считает, что льготный НДС надо упразднить.

"Вы считаете, что льготный НДС на отопление нельзя упразднять? Хорошо, но знайте, что:

1. Льгота касается всех без исключения. Так же и тех, у кого есть дорогое имущество, просторные и роскошные квартиры в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
2. Он не распространяется на людей, живущих в частных домах. Не распространяется на тех, кто не пользуется центральным отоплением. Литва, знаете ли, это не только города и многоквартирные дома, но и городки, деревни, где люди живут в собственных домах, отапливаются электричеством, дровами, углем. Они ни о каком льготном НДС и не слышали.
3. Мелочь такая: применяя льготный НДС, мы сознательно тормозим модернизацию старых "дырявых" домов. Иными словами, тратим зря энергию и "обогреваем воздух", – поделился Сквернялис в фейсбуке.

Он также задал риторический вопрос, кто возьмет на себя ответственность за то, что теплохозяйства передали частникам, за то, что (как выяснилось в ходе аудита) в цену на отопление "включали вечеринки", теннисные корты или экзотические поездки? За эту солидную сумму евро, которые были использованы при применении того же льготного НДС".

Премьер был удивлен и позицией мэрий. По его словам, мэрии из госбюджета в прошлом году получили 225 млн. евро, которые могли выделить в качестве социальной помощи. Но больше половины этой суммы жители не получили. Еще больше они не получат в этом году.

По словам Сквернялиса, эти деньги мэрии потратили на другие нужды – на уборку мусора, уход за кладбищами, установку солнечных батарей, установку памятника, покупку трактора-косилки и т.д.

"И последнее, мне кажется, самое интересное: частичное финансирование участников песенного конкурса "Евровидение 2015", – комментировал Сквернялис.

DELFI напоминает, что 20 декабря парламент Литвы продлил действие льготного НДС на центральное отопление до 1 июня 2017 г.

В 2015 г. участников "Евровидения" Вайдаса Баумилу и Монику Линките поддержала мэрия Клайпедского района, эту информацию DELFI подтвердила пресс-секретарь мэрии Дайва Белёкайте.

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