Премьер Литвы призывает социал-демократов не медлить с решением по коалиции и остаться

Премьер-министр Саулюс Сквернялис просит социал-демократов не медлить с решением по дальнейшей работе в правящей коалиции. Премьер, делегированный "аграриями", отмечает, что он попытается заручиться альтернативной поддержкой, не ожидая решения партнеров, если дискуссии затянутся до стадии принятия бюджета.

"Если отделения социал-демократической партии решат не оставаться в коалиции, то это будет решение, которое стоит уважать, только это решение должно быть принято достаточно быстро", - сказал BNS премьер.

С. Сквернялис выразил пожелание того, что бы позиция партнеров по коалиции прояснилась до начала осенней сессии сейма - 10 сентября.

Руководство Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) ждет решения отделений партии по вопросу дальнейшей работы в коалиции с "аграриями" до 20 сентября, потом обещает рассмотреть этот вопрос в совете партии.

С. Сквернялис утверждает, что если будут явные тенденции того, что большинство отделений социал-демократов не захотят работать в коалиции, то ждать формального решения не будет смысла.

"Если они будут придерживаться той линии, озвученной председателем партии (Гинтаутасом Палуцкасом), что мнение отделений самое важное, то не стоит ждать окончания срока. Если 90% отделений выскажут свое мнение, то нам не нужно будет ждать формального решения совета", - сказал премьер в интервью во вторник вечером.

Он также выразил надежду на то, что фракция социал-демократов в сейме в любом случае останется в правящем большинстве.

"Я вижу возможность, и даже не сомневаюсь в том, что члены социал-демократической фракции, работающие в сейме, могли бы в течение оставшихся трех с половиной лет остаться в правящем большинстве и работать", - сказал премьер.

Наблюдатели отмечают, что депутаты от социал-демократов могут быть больше склоны остаться во власти, чем лидер партии Г. Палуцкас.

Если социал-демократы покинут коалицию, то премьеру придется искать поддержку оппозиции. Такой прецедент уже есть - консерваторы недавно поддержали реформу лесничеств, инициированную "аграриями", а в обмен на это получили обещание вернуть льготный тариф НДС на отопление.

У фракции Литовского союза крестьян и зеленых ("аграриев") в Сейме 56 представителей, в рядах социал-демократов 19 парламентариев. Социал-демократы делегировали министров экономики, иностранных дел, юстиции.