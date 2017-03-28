Премьер Литвы: принять беженцев - реально, но не любой ценой

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BNS
вторник, 28 марта 2017 г. 10:30
Принять до конца этого года столько беженцев, сколько обязалась Литва, реально, говорит премьер-министр Саулюс Сквернялис, но при этом подчёркивает, что это не будет делаться "любой ценой".
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это реально. Но не считаю, что мы это должны делать любой ценой, во вред своим интересам. Я придерживаюсь той же позиции, что и прежде - ни один из перемещаемых людей не может создавать угрозу безопасности государства. Искусственного, механического, перемещения, без учёта того, кто сюда едет, быть не может, и мы этого точно будем придерживаться", - сказал во вторник в интервью Литовскому радио глава правительства.

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Известие о том, что перемещённые в Литву, а затем уехавшие в другие страны беженцы вскоре могут быть возвращены в Литву, не пугает, так как к прибытию всех упомянутых лиц в стране уже подготовились.

"Те уехавшие люди, естественно, будут возвращены назад. Это не должно стать ни финансовым, ни логистическим бременем, это люди из выделенной нам квоты - не больше и не меньше", - отметил он.

С.Сквернялис надеется, что успешной интеграции беженцев может способствовать предложенная Министерством социальной защиты и труда модель - беженцы перемещаются непосредственно на территорию самоуправлений, минуя Центр приёма беженцев в Рукле.

"Но ни одному самоуправлению такая модель насильно насаждаться не будет", - подчеркнул глава правительства.

Миграционная служба Германии проинформировала Литву о возврате одного из беженцев. Не исключено, что позднее возвращённых в Литву будет и больше.

Согласно соглашению с ЕС, Литва до нынешнего сентября обязалась принять 1105 беженцев. По данным Департамента миграции, на сегодня уже перемещено 262 беженца, но лишь несколько десятков поселились в стране, а около 180 уже отбыли в другие страны. Уехавшим через месяц после их отъезда прекращается выплата пособий.

BNS
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