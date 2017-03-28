Премьер Литвы: принять беженцев - реально, но не любой ценой

"Это реально. Но не считаю, что мы это должны делать любой ценой, во вред своим интересам. Я придерживаюсь той же позиции, что и прежде - ни один из перемещаемых людей не может создавать угрозу безопасности государства. Искусственного, механического, перемещения, без учёта того, кто сюда едет, быть не может, и мы этого точно будем придерживаться", - сказал во вторник в интервью Литовскому радио глава правительства.

Известие о том, что перемещённые в Литву, а затем уехавшие в другие страны беженцы вскоре могут быть возвращены в Литву, не пугает, так как к прибытию всех упомянутых лиц в стране уже подготовились.

"Те уехавшие люди, естественно, будут возвращены назад. Это не должно стать ни финансовым, ни логистическим бременем, это люди из выделенной нам квоты - не больше и не меньше", - отметил он.

С.Сквернялис надеется, что успешной интеграции беженцев может способствовать предложенная Министерством социальной защиты и труда модель - беженцы перемещаются непосредственно на территорию самоуправлений, минуя Центр приёма беженцев в Рукле.

"Но ни одному самоуправлению такая модель насильно насаждаться не будет", - подчеркнул глава правительства.

Миграционная служба Германии проинформировала Литву о возврате одного из беженцев. Не исключено, что позднее возвращённых в Литву будет и больше.

Согласно соглашению с ЕС, Литва до нынешнего сентября обязалась принять 1105 беженцев. По данным Департамента миграции, на сегодня уже перемещено 262 беженца, но лишь несколько десятков поселились в стране, а около 180 уже отбыли в другие страны. Уехавшим через месяц после их отъезда прекращается выплата пособий.