Премьер Литвы президенту: критикa без реальных дел

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в пятницу дал отповедь президенту Дале Грибаускайте, которая обвинила правительство страны в высокомерии и проведению реформ без учета критики.

Не называя конкретно фамилию Д. Грибаускайте, С. Сквярнялис заявил, что "последние восемь лет отдавалось предпочтение позиции наблюдать со стороны, оценивать, критиковать - однако реально ничего по сути не делать".

В июле исполняется восемь лет, как Д. Грибаускайте занимает президентский пост.

По словам премьер-министра, реформы, которые проводят в жизнь возглавляемое им правительство и правящее большинство, жизненно необходимы Литве.

"Разве что мы и в дальнейшем хотим быть позади других цивилизованных государств, на самом дне, безо всякой надежды подняться. Разве что мы и в дальнейшем хотим лишь бессильно вздыхать и разводить руками из-за того, что все в государстве запущено и искажено, что процветают непотизм, коррупция, протекционизм, двойные стандарты, бесхозяйственность, неэффективное управление, нелегальные соглашения, имитирование процессов, ношение наличности в коробках из-под алкогольного напитка и целый букет других бед", - написал премьер в социальной сети Facebook.

По его словам, реформы, которые предприняли правительство и правящее большинство, нужно было начать еще двадцать лет назад, но "раньше никто или не решался, или был не в силах их провести".

Премьер уверяет, что диалог с общественностью идет по всем важным вопросам.

"Мы разговариваем и будем разговаривать с людьми. Мы разговаривали при усовершенствовании Трудового кодекса (ТК) - в Трехстороннем совете людей представляли профсоюзы, которые одобрили изменения кодекса. Мы разговаривали и продолжаем говорить с сообществами всех без исключения высших школ, руководством лесничеств и работниками лесной отрасли", -утверждает С. Сквернялис.

По его словам, модель реорганизации лесничеств, которой было отдано предпочтение, является компромиссной.

"Интересы работников лесного хозяйства защищены - (...) увольнения им не грозят. Напротив, намечается повысить им зарплаты. Но мы больше не можем мириться с бесхозяйственностью и самоуправством 42-х "удельных княжеств", - пишет премьер.

Как отмечает С. Сквернялис, при обсуждении реформы высшей школы не нужно притворяться, что не заметно, как терпит крах нынешняя сеть вузов.

"Такая безнадежная ситуация, когда система высшего образования служит лишь сама себе, а не будущему общества, когда университеты вынуждены думать не о качестве, а о выживании в условиях "дикого рынка", сложилась из-за бездействия и нерешительности всех правивших Литвой до этой поры. Решения нужно было принимать своевременно, и теперь не пришлось бы отчаянно спасать ситуацию", - сказал С. Сквярнялис.

"С кем диалог действительно невозможен и не имеет смысла - так это с людьми, которые долгие годы безнаказанно занимались непрозрачной деятельностью и наживались на ней. Которые делают это и по сей день. Которые бояться потерять нелегальное личное "благосостояние". С такими разговор у нас будет коротким. Сопротивление этих людей и их несогласие с реформами нисколько не удивляют, однако такие люди нас точно не остановят", - завершает премьер свой пост.

Несколькими часами раньше президент заявила, что при проведении реформ правительство демонстрирует политическое высокомерие, и призвала внести исправления в Трудовой кодекс в пользу работающего населения.