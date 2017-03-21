Премьер Литвы: правящая коалиция продолжает работу, соцдемы поддержат реформу лесничеств

По его словам, представители обеих партий договорились о поддержке реформы лесничеств, однако не о ее содержании - об этом обе партии намерены продолжать переговоры.

"Работа продолжается, обсуждено, как можно нормализовать сотрудничество. Думаю, что мы можем констатировать, что коалиция продолжает работу и будет принимать такие решение, какие нужно", - сказал С. Сквярнялис журналистам.

"Мы поддерживаем реформу лесничеств, но нам нужно дискутировать по содержанию(...) Мы внесем свои предложения, замечания, соберемся вместе и четко скажем, что мы поддерживаем", - сказал лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс.

По словам С. Скверялиса, в понедельник также договорено о том, что представители Социал-демократической партии поддержат все согласованные в Трехстороннем совете поправки к новому Трудовому кодексу, а никакие дополнительно зарегистрированные предложения и поправки в сейме рассматриваться не будут.

У входящей в правящую коалицию фракции аграриев 56 голосов в парламенте (не считая не входящего во фракцию председателя сейма Виктораса Пранцкетиса), у партнеров по коалиции социал-демократов 19 представителей в парламенте. Во фракции оппозиционных консерваторов - 31 парламентарий.