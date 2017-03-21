Премьер Литвы: правящая коалиция продолжает работу, соцдемы поддержат реформу лесничеств

 (9)
BNS
вторник, 21 марта 2017 г. 09:22
Правящая в Литве коалиция "крестьян" и социал-демократов продолжает работу и постарается нормализовать сотрудничество, сказал журналистам литовский премьер Саулюс Сквернялис после заседания координационного совета коалиции в понедельник вечером.
Algirdas Butkevičius, Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, представители обеих партий договорились о поддержке реформы лесничеств, однако не о ее содержании - об этом обе партии намерены продолжать переговоры.

"Работа продолжается, обсуждено, как можно нормализовать сотрудничество. Думаю, что мы можем констатировать, что коалиция продолжает работу и будет принимать такие решение, какие нужно", - сказал С. Сквярнялис журналистам.

"Мы поддерживаем реформу лесничеств, но нам нужно дискутировать по содержанию(...) Мы внесем свои предложения, замечания, соберемся вместе и четко скажем, что мы поддерживаем", - сказал лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс.

По словам С. Скверялиса, в понедельник также договорено о том, что представители Социал-демократической партии поддержат все согласованные в Трехстороннем совете поправки к новому Трудовому кодексу, а никакие дополнительно зарегистрированные предложения и поправки в сейме рассматриваться не будут.

У входящей в правящую коалицию фракции аграриев 56 голосов в парламенте (не считая не входящего во фракцию председателя сейма Виктораса Пранцкетиса), у партнеров по коалиции социал-демократов 19 представителей в парламенте. Во фракции оппозиционных консерваторов - 31 парламентарий.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьер-министр Литвы: эмиграция - это вызов (7)

Saulius Skvernelis
В ходе решения вопроса эмиграции надо создавать производительные рабочие места, а для этого нужен благоприятный инвестиционный климат, сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. по словам главы правительства, большинство уезжающих из Литвы уезжают, поскольку не могут здесь достойно жить и прожить.

Президент Литвы: депутаты Пукас и Бастис компрометируют Cейм (7)

Dalia Grybauskaitė
Член сейма Кястутис Пукас, оказавшийся под прицелом правоохранительных органов из-за сексуальных домогательств, и подозреваемый возможных непрозрачных связях с представителями российской энергетики социал-демократ, парламентарий Миндаугас Бастис компрометируют Сейм, заявила во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте.

В Литве ответили на "высосанные из пальца небылицы" Лукашенко о военных лагерях (130)

В Литве ответили на высосанные из пальца небылицы Лукашенко о военных лагерях
Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием "боевиков". Более того, белорусский президент заявил, что их возможно "готовили" в Литве и Польше. Глава МИД Литвы называет слова А.Лукашенко выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

Премьер Литвы: правящая коалиция продолжает работу, соцдемы поддержат реформу лесничеств (9)

Algirdas Butkevičius, Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
Правящая в Литве коалиция "крестьян" и социал-демократов продолжает работу и постарается нормализовать сотрудничество, сказал журналистам литовский премьер Саулюс Сквернялис после заседания координационного совета коалиции в понедельник вечером.

Политика: Польша стала подкреплением в борьбе Литвы с БелАЭС (22)

Astravyets Nuclear Power Plant
Литва, продолжительное время ведущая в одиночку борьбу с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, которую в Литве считают небезопасной, дождалась первого союзника.
Facebook друзья
Rambler's Top100