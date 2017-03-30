"Я это оцениваю как существенное событие, как одну из лучших новостей этого года (...). Отрадно, что удалось найти, найти нашему ученому, и я полагаю, что это осмысленный стимул для нашего столетия (государства- BNS ). Я считаю, что акт должен вернуться в Литву. Правительство сделает все, будет искать способы его возвращения. Я считаю, что мы можем надеяться на добрую волю германской стороны, это был бы лучший подарок Германии по случаю столетия", - сказал BNS премьер.

Он добавил, что, прежде всего, по поводу возвращения акта пройду консультации с послом Д.Матулёнисом, со специалистами.

"Я не готов говорить о юридических нюансах, о том, насколько реально вернуть, но усилия мы приложим, чтобы акт вернулся в историческую столицу к празднованию столетия нашей независимости (...). Понятно, что без доброй воли будет трудно, но учитывая наши отношения с Германией, хочется надеяться, что акт действительно вернется туда, где он очень важен людям", - отметил премьер.

Президент: это прекрасная новость

Обнаружение оригинала Акта о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля 1918 года - чрезвычайно отрадная новость в ожидании столетия государственности, заявила литовский президент Даля Грибаускайте.

"Вероятно, что обнаруженный документ - это один из экземпляров оригинала Акта 16 февраля с оригинальными подписями, который был передан Германии. Это чрезвычайно отрадная новость в ожидании столетия! Надеюсь, что более подробные исследования подтвердят аутентичность документа, и мы сможем обратиться по вопросу его передачи Литве", - цитируются слова главы государства, переданные BNS президентской пресс-службой.

Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал Акт о независимости Литвы 16 февраля 1918 года в Вильнюсе.

Акт хранится в политическом архиве МИД Германии в группе дел, названной "Будущее Балтийских провинций: Литва". В среду его обнаружил профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

До сих пор не было известно о местонахождении ни одного из оригиналов акта.