В повестке премьера во вторник запланирована двухсторонняя встреча с главой правительства Польши Беатой Шидло, а также четырехсторонняя встреча премьеров Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.
"Планируется обсудить актуальные вопросы жизнедеятельности Евросоюза, вопросы регионального сотрудничества и региональной безопасности", - сообщил BNS советник премьера Дейвидас Матулёнис.
Недавно С.Сквернялис заявил, что Литва и Польша постепенно двигаются в сторону нового, лучшего этапа отношений. Он назвал Польшу стратегическим партнером Литвы в военной, энергетической, экономической сферах, подчеркнул, что разногласия двух стран выгодны лишь России.
Важный перелом в двухсторонних отношениях произошел в июне, когда был подписан договор о тарифах на грузовые перевозки Lietuvos gelezinkeliai и НК Orlen, который владеет литовским НПЗ в Мажейкяй. Таким образом, был прекращен многолетний спор по поводу польских инвестиций в Литве.
Литве также важна поддержка Польши по синхронизации ЛЭП с Западной Европой, и в вопросе давления на Беларусь по поводу АЭС в Островце.
Специалисты в сфере обороны, в свою очередь, рассматривают возможности того, что воздушное пространство Литвы могли бы защищать планирующиеся к дислокации в Польше системы ПРО Patriot.
Двухсторонние отношения до сих пор омрачали разногласия по поводу положения национальных меньшинств, значительные расхождения стран в видении будущего ЕС. Правящая партия Ярослава Качиньского критикует действия чиновников Германии и Брюсселя и отказывается принимать беженцев по программе ЕС. Литва подчеркивает важность солидарности в ЕС и установила особо тесные отношения с Германией, а в спорах Польши с Еврокомиссией старается соблюдать нейтралитет.
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