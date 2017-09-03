Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник вечером отправится с визитом в Варшаву, где встретится с главами правительств других Балтийских стран и Польши.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

В повестке премьера во вторник запланирована двухсторонняя встреча с главой правительства Польши Беатой Шидло, а также четырехсторонняя встреча премьеров Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

"Планируется обсудить актуальные вопросы жизнедеятельности Евросоюза, вопросы регионального сотрудничества и региональной безопасности", - сообщил BNS советник премьера Дейвидас Матулёнис.

Недавно С.Сквернялис заявил, что Литва и Польша постепенно двигаются в сторону нового, лучшего этапа отношений. Он назвал Польшу стратегическим партнером Литвы в военной, энергетической, экономической сферах, подчеркнул, что разногласия двух стран выгодны лишь России.

Важный перелом в двухсторонних отношениях произошел в июне, когда был подписан договор о тарифах на грузовые перевозки Lietuvos gelezinkeliai и НК Orlen, который владеет литовским НПЗ в Мажейкяй. Таким образом, был прекращен многолетний спор по поводу польских инвестиций в Литве.

Литве также важна поддержка Польши по синхронизации ЛЭП с Западной Европой, и в вопросе давления на Беларусь по поводу АЭС в Островце.

Специалисты в сфере обороны, в свою очередь, рассматривают возможности того, что воздушное пространство Литвы могли бы защищать планирующиеся к дислокации в Польше системы ПРО Patriot.

Двухсторонние отношения до сих пор омрачали разногласия по поводу положения национальных меньшинств, значительные расхождения стран в видении будущего ЕС. Правящая партия Ярослава Качиньского критикует действия чиновников Германии и Брюсселя и отказывается принимать беженцев по программе ЕС. Литва подчеркивает важность солидарности в ЕС и установила особо тесные отношения с Германией, а в спорах Польши с Еврокомиссией старается соблюдать нейтралитет.

BNS
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