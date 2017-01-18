"Предложение обновить соглашений партий очень важно и это важный сигнал нашим партнерам за рубежом о том, что Литва ответственно и со всей серьезностью готова к обороне своей страны и является серьезным и надежным партнером, если говорить о рамках коллективной безопасности", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве в среду.

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) во вторник постановил инициировать обновление соглашения партий о финансирования оборонной сферы и записать в него, что к 2020 году финансирование обороны должно быть доведено до 2,5% ВВП.

По словам председателя КНБО, агрария Витаутаса Бакаса, обновленный документ нужно подписать в этом году.

Председатель Cейма в среду публично подверг критике предложение выделять на оборону 2,5% ВВП: "Я считаю, что предлагать 2,5% может только тот человек, который не думает участвовать в правительстве, где нужно выделить 2,5%", - сказал Викторас Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.

Он напомнил, что сейчас правящие обязались выделить в бюджете 2018 года на оборону 2% ВВП, однако вместе с тем он подчеркнул, что это "минимальный предел". Советник спикера сейма Даля Вянцявичене позже уточнила, что В. Пранцкетис не считает, что с 2020 года финансирование обороны не могло бы достигнуть 2,5% ВВП, и "поддерживает позицию за обоснованное выделение средств на оборону и безопасность". По ее словам, спикер подчеркивает, что это должно быть не предложение отдельных парламентариев или КНБО, а должно быть достигнуто в результате общего соглашения партий.

КНБО: увеличение финансирования обороны нужно для кибербезопасности, всеобщего армейского призыва

Увеличение финансирования обороны нужно для обеспечения кибернетической безопасности и подготовки к переходу ко всеобщему призыву, говорит литовский парламентарий Витаутас Бакас. Возглавляемый им парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) предложил партиям договориться о выделении с 2020 года на оборонную сферу 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

"Литва долгое время не выполняла обязательства, эти так называемые 2% (ВВП) (...), и у нас тут много домашней работы с учетом тех новых вызовов, которые имеют место - начиная с оборудования инфраструктуры, полигонов и заканчивая кибернетическими угрозами, усилением разведки, защитой информационного пространства, пропагандой", - сказал В. Бакас в среду BNS.

"Чтобы провести в жизнь идею всеобщего (армейского) призыва, нужны человеческие ресурсы, инфраструктура, вооружения", - сказал он.

КНБО во вторник постановил инициировать обновление соглашения партий о финансирования оборонной сферы и записать в нем, что к 2020 году финансирование обороны должно быть доведено до 2,5% ВВП.

По словам В. Бакаса, увеличивая финансирование оборонного сектора, Литва направит весть и союзникам, что "внимание к обязательствам и безопасности своего народа тверды".

"Если Cейм на самом деле хочет быть этим лидером в политике и вернуть себе доверие, то это очень хороший повод продемонстрировать это лидерство, если говорить о безопасности людей", - сказал член Cейма.

При подписании в 2014 году соглашения партии договорились о ежегодном повышении финансирования оборонной сферы, чтобы оно в конце концов достигло 2% ВВП. Нынешнее правительство обязалось довести финансирование обороны до 2% ВВП к 2018 году.

В этом году расходы на оборону в Литве должны составить 1,8% ВВП.