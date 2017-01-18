Премьер Литвы поддерживает предложение выделять на оборону 2,5% ВВПКНБО: необходимо финансирование кибербезопасности

 (51)
BNS
среда, 18 января 2017 г. 17:14
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис поддерживает предложение парламентариев вписать в соглашение партий положение о том, что финансирование оборонной сферы Литвы к 2020 году должно быть доведено до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).
Vytautas Jonas Žukas, Raimundas Karoblis, Saulius Skvernelis, Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Предложение обновить соглашений партий очень важно и это важный сигнал нашим партнерам за рубежом о том, что Литва ответственно и со всей серьезностью готова к обороне своей страны и является серьезным и надежным партнером, если говорить о рамках коллективной безопасности", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве в среду.

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) во вторник постановил инициировать обновление соглашения партий о финансирования оборонной сферы и записать в него, что к 2020 году финансирование обороны должно быть доведено до 2,5% ВВП.

По словам председателя КНБО, агрария Витаутаса Бакаса, обновленный документ нужно подписать в этом году.

Председатель Cейма в среду публично подверг критике предложение выделять на оборону 2,5% ВВП: "Я считаю, что предлагать 2,5% может только тот человек, который не думает участвовать в правительстве, где нужно выделить 2,5%", - сказал Викторас Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.

Он напомнил, что сейчас правящие обязались выделить в бюджете 2018 года на оборону 2% ВВП, однако вместе с тем он подчеркнул, что это "минимальный предел". Советник спикера сейма Даля Вянцявичене позже уточнила, что В. Пранцкетис не считает, что с 2020 года финансирование обороны не могло бы достигнуть 2,5% ВВП, и "поддерживает позицию за обоснованное выделение средств на оборону и безопасность". По ее словам, спикер подчеркивает, что это должно быть не предложение отдельных парламентариев или КНБО, а должно быть достигнуто в результате общего соглашения партий.

КНБО: увеличение финансирования обороны нужно для кибербезопасности, всеобщего армейского призыва

Увеличение финансирования обороны нужно для обеспечения кибернетической безопасности и подготовки к переходу ко всеобщему призыву, говорит литовский парламентарий Витаутас Бакас. Возглавляемый им парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) предложил партиям договориться о выделении с 2020 года на оборонную сферу 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

"Литва долгое время не выполняла обязательства, эти так называемые 2% (ВВП) (...), и у нас тут много домашней работы с учетом тех новых вызовов, которые имеют место - начиная с оборудования инфраструктуры, полигонов и заканчивая кибернетическими угрозами, усилением разведки, защитой информационного пространства, пропагандой", - сказал В. Бакас в среду BNS.

"Чтобы провести в жизнь идею всеобщего (армейского) призыва, нужны человеческие ресурсы, инфраструктура, вооружения", - сказал он.

КНБО во вторник постановил инициировать обновление соглашения партий о финансирования оборонной сферы и записать в нем, что к 2020 году финансирование обороны должно быть доведено до 2,5% ВВП.

По словам В. Бакаса, увеличивая финансирование оборонного сектора, Литва направит весть и союзникам, что "внимание к обязательствам и безопасности своего народа тверды".

"Если Cейм на самом деле хочет быть этим лидером в политике и вернуть себе доверие, то это очень хороший повод продемонстрировать это лидерство, если говорить о безопасности людей", - сказал член Cейма.

При подписании в 2014 году соглашения партии договорились о ежегодном повышении финансирования оборонной сферы, чтобы оно в конце концов достигло 2% ВВП. Нынешнее правительство обязалось довести финансирование обороны до 2% ВВП к 2018 году.

В этом году расходы на оборону в Литве должны составить 1,8% ВВП.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Прокуратура Литвы просит лишить депутатской неприкосновенности Адоменаса и Путейкиса

Mantas Adomėnas
Литовская прокуратура обратилась к Сейму с просьбой снять неприкосновенность с консерватора Мантаса Адоменаса и представителя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Наглиса Путейкиса в делах о клевете.

Премьер Литвы поддерживает предложение выделять на оборону 2,5% ВВП КНБО: необходимо финансирование кибербезопасности (51)

Vytautas Jonas Žukas, Raimundas Karoblis, Saulius Skvernelis, Viktoras Pranckietis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис поддерживает предложение парламентариев вписать в соглашение партий положение о том, что финансирование оборонной сферы Литвы к 2020 году должно быть доведено до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Карбаускис: я не лгун (21)

Greta Kildišienė, Ramūnas Karbauskis
Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис в ходе онлайн-конференции на DELFI заверил, что его с заместителем, депутатом Гретой Килдишене "связывают только рабочие отношения". Политик также рассказал, почему его семья живет в другой стране и сказал, что он - не лгун.

"Крестьяне" готовят тайную реформу: пути назад уже не будет (18)

Kęstutis Navickas
Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас планирует новую реформу, которая может открыть ящик Пандоры. Министр хочет снять с себя ответственность за строительство в парках. Такой шаг, по словам специалистов, приведет к еще большей коррупции и злоупотреблениям.

Глава МИД Литвы: после Brexit нужно сохранить то, что было создано (23)

Linas Linkevičius
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС) желает не начинать отношения с нуля, а "сохранить то, что было создано".
Facebook друзья
Rambler's Top100