Премьер Литвы ответил на заявления посла России

 (74)
BNS
пятница, 9 июня 2017 г. 14:37
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис назвал заявление посла России Александра Удальцова о правах РФ на компенсацию за инвестиции в Литве, сделанные в советское время, абсурдными и заявил, что утраченные в ссылках и во время убийств граждане Литвы - бесценны.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Сквернялис сказал журналистам в Клайпеде, что полувековая оккупация до сих пор ощущается - Литва в отличие от тех стран, которые не пережили оккупацию, сталкивается с социальными и экономическими проблемами.

"Если бы не было советской оккупации в странах Балтии, включая Литву, то сегодня мы были бы совсем другим государством, мы не говорили ли бы о проблемах с социальным разобщением, об экономических проблемах, о разнице в уровне жизни в странах Балтии. Уже только поэтому, это абсурдные заявления", – сказал премьер.

Статьи по теме:
Линкявичюс о возмещении ущерба в $72 млрд России: это абсурд  (446)
Посол РФ подсчитал: Литва должна России $72 млрд за советский период  (725)

"Во-вторых, нельзя выразить ни в каких деньгах, сколько людей мы потеряли, сколько жизней в ссылках, в результате преследований, убийств во время партизанской войны. Подобные заявления, особенно в канун таких дней, некорректные и недопустимые", – прибавил премьер-министр.

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил о "глубинной русофобии" Литвы, а также о том, что не Россия должна возместить ущерб от оккупации, а Литва должна России 72 млрд. долларов за советский период.

После вчерашних высказываний главы МИД России Сергея Лаврова о строительстве Литвой ограждения на границе с Калининградской областью России (он назвал это "русофобскими действиями") не остался в стороне и посол России в Литве Александр Удальцов. Он обвинил Литву в том, что "усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик".

"Напомню, что на днях МИД России устами своего официального представителя охарактеризовал курс литовских властей в отношении нашей страны как враждебный", - заявил посол в интервью еженедельнику "Литовский курьер".

"Никто из российских официальных лиц не будет обсуждать вопрос ущерба, понесенного Литвой в годы СССР, "тем более в контексте оккупации", - также заявил А.Удальцов в интервью "ЛК". По его словам, это не Россия должна Литве, а Литва России. И не много не мало, а 72 млрд. долларов

"Это абсурдное заявление — оно в некотором смысле и огорчает, и вызывает негодование, так как высказывается практически накануне Дня скорби и надежды, дня оккупации и геноцида, когда мы его отмечаем. Говорить такие вещи после того, как была признана оккупация нашей страны, что она была лишена независимости, нанесен ущерб людям и государству, и говорить о каких-то суммах - это действительно очень расстраивает", - сказал BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьеры Балтии: страны готовы к приближающимся учениям "Запад" (6)

Премьеры Балтии: страны готовы к приближающимся учениям Запад
Премьеры Балтийских стран заявляют, что их страны готовы к предстоящим осенью в России и Республике Беларусь совместным военным учениям этих государств "Запад", а в свете выделения партнерами по НАТО дополнительных мощностей чувствуют себя в безопасности.

Грибаускайте обещает Украине помочь блокировать инициативы Nord Stream 2 (23)

Dalia Grybauskaitė
В свете подготовки Брюсселя к переговорам с Москвой, литовский президент Даля Грибаускайте обещает помочь Украине в блокировании инициатив по расширению газопровода Nord Stream.

Президент Литвы поздравляет Украину с безвизовым режимом и призывает продолжать реформы (15)

Paminklas Kijevą įkūrusiems broliams ir seseriai
Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу поздравила жителей восточной Украины с безвизовым режимом с Евросоюзом и призвала продолжать реформы, стремиться к членству в ЕС и НАТО.

Премьер Литвы ответил на заявления посла России (74)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис назвал заявление посла России Александра Удальцова о правах РФ на компенсацию за инвестиции в Литве, сделанные в советское время, абсурдными и заявил, что утраченные в ссылках и во время убийств граждане Литвы - бесценны.

Президент Литвы прибыла на восток Украины отметить вступление в силу безвизового режима (29)

Президент Литвы прибыла на восток Украины отметить вступление в силу безвизового режима
Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу прибыла в Харьков на востоке Украины, чтобы поздравить украинцев с вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом (ЕС) и выразить поддержку в конфликте Киева с Москвой.
Facebook друзья
Rambler's Top100