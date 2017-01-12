Премьер Литвы отправится с первым зарубежным визитом в Латвию

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в четверг отправляется с первым зарубежным визитом в новой должности в Латвию.
Намечены встречи главы литовского правительства с латвийским коллегой Марисом Кучинскасом, председателем парламента Инарой Мурниеце и президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.
"Темы встреч - двухстороннее сотрудничество, ситуация в сфере безопасности в регионе, энергетика, транспорт", - сообщил BNS советник С. Сквярнялиса Томас Бержинскас.
Первый зарубежный визит нанес в Ригу и новый спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис.