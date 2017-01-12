Премьер Литвы отправится с первым зарубежным визитом в Латвию

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BNS
четверг, 12 января 2017 г. 19:05
Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в четверг отправляется с первым зарубежным визитом в новой должности в Латвию.
Saulius Skvernelis
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Намечены встречи главы литовского правительства с латвийским коллегой Марисом Кучинскасом, председателем парламента Инарой Мурниеце и президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

"Темы встреч - двухстороннее сотрудничество, ситуация в сфере безопасности в регионе, энергетика, транспорт", - сообщил BNS советник С. Сквярнялиса Томас Бержинскас.

Первый зарубежный визит нанес в Ригу и новый спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

BNS
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