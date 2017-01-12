Первый зарубежный визит нанес в Ригу и новый спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис .

"Темы встреч - двухстороннее сотрудничество, ситуация в сфере безопасности в регионе, энергетика, транспорт", - сообщил BNS советник С. Сквярнялиса Томас Бержинскас.

Намечены встречи главы литовского правительства с латвийским коллегой Марисом Кучинскасом, председателем парламента Инарой Мурниеце и президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в четверг отправляется с первым зарубежным визитом в новой должности в Латвию.

Премьер Литвы отправится с первым зарубежным визитом в Латвию

Спикера Сейма подвергли критике за встречу с послом РФ накануне 13 января Консерватор Мантас Адоменас критикует решение председателя Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса встретиться с послом России Александром Удальцовым накануне Дня защитников свободы.

Премьер Литвы отправится с первым зарубежным визитом в Латвию Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в четверг отправляется с первым зарубежным визитом в новой должности в Латвию.

Ландсбергис предлагает приглашать на мероприятия 13 января депутатов Госдумы России Первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис предлагает приглашать российских парламентариев на мероприятия, приуроченные к годовщине событий 13 января.