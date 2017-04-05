Премьер Литвы обсудит в Украине ситуацию на востоке страны и реформы

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BNS
среда, 5 апреля 2017 г. 08:25
В среду литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис отправится в Украину, где на встречах с высокопоставленными представителями этой страны планирует обсудить ситуацию в восточных регионах и осуществляемые реформ.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Двухсторонняя встреча с премьером Украины Владимиром Гройсманом состоится в среду.

На следующий день визита с украинским премьером встретятся главы правительств трех Балтийских стран. По словам советника по внешней политике С. Сквернялиса Арнольдаса Пикжирниса, особое внимание на встречах будет уделено антикоррупционным реформам.

В четверг литовский премьер примет участие в конференции на тему безопасности в Киеве, на которой выступит с сообщением.

BNS
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