Премьер Литвы обещает взяться за алкогольные ограничения

Торговцы, в свою очередь, надеются, что решения будут продуманными, а не поспешными.

"Мы не сторонники грандиозных революций и крайних мер, однако не являемся и теми, кто стабильно ничего не делает, поскольку так далее себя вести невозможно. Это касается и способов реализации решения о проблемах, вызываемых алкоголем, и прочих сфер, связанных с бизнесом", - отметил глава правительства в пресс-релизе правительства.

В понедельник он встречался с представителями Ассоциации торговых предприятий Литвы.

В свою очередь, торговцы, после встречи заявили, что надеются на то, что правительственные решения не будут поспешными, поскольку это может вылиться в рост цен на товары и новую волну эмиграции.

"Обсуждая актуальные вопросы, связанные с запланированными правительственными задачами, мы высказали свою позицию и представили возможные сценарии, а также то, как они могут повлиять на торговый сектор страны. Мы считаем, что эти вопросы очень щепетильны, и могут отразиться на каждом жителе Литвы, поэтому мы попросили премьер-министра в будущем принимать лишь обдуманные решения", - отметил в пресс-релизе глава ассоциации Лауринас Вилимас.

Парламенту уже представлены два пакета законов - они предусматривают учреждение по стране спецмагазинов для продажи алкоголя, повышение возраста, с которого можно употреблять алкоголь, и увеличение времени запрета на продажу алкоголя.

Советам самоуправлений предлагается предоставить право установить места, где будет запрещена торговля алкоголем. В проектах намечен и запрет на рекламу алкоголя.