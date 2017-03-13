Премьер Литвы обещает повысить пенсии, если экономика будет расти

 (40)
BNS
понедельник, 13 марта 2017 г. 13:14
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще раз повторил, что в будущем пенсии будут расти, если будет расти экономика, и это, по его словам, не будет зависеть от политической воли.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы совершенно четко высказываемся за это, и я надеюсь, что это (размен пенсий - BNS ) не будет зависеть от политической воли, это будет связано с ростом нашей экономики. Если и далее экономика будет расти, значит, сможем говорить об индексации пенсий. Если будут те же процессы, которые происходят сейчас, мы можем надеяться - если рост нашего внутреннего валового продукта составит 2,6-2,7%, то это позволит говорить о среднем индексировании и росте пенсий на 23-24 евро", - заявил в понедельник на пресс-конференции С. Сквернялис.

В декабре прошлого года премьер говорил, что если государственные доходы будут увеличиваться, то пенсии будут повышены в 2018 году еще на 23 евро.

Средняя пенсия по старости в Литве в январе увеличилась приблизительно на 20 евро до 287,6 евро. В конце года правительство решило повышать пенсии в 2018 и 2019 годах - соответственно на 6,9% и на 6,8%.

BNS
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Премьер Литвы обещает повысить пенсии, если экономика будет расти (40)

Премьер Литвы обещает повысить пенсии, если экономика будет расти
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще раз повторил, что в будущем пенсии будут расти, если будет расти экономика, и это, по его словам, не будет зависеть от политической воли.

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