Премьер Литвы: новый Трудовой кодекс вступит в силу в июле

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BNS
вторник, 11 апреля 2017 г. 16:00
Новый Трудовой кодекс, либерализующий трудовые отношения, принятый еще сеймом прошлого созыва, но отложенный на полгода, вступит в силу в июле с теми поправками, которые уже согласованы в Трехстороннем совете, повторил премьер Литвы.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Глава правительства Саулюс Сквернялис отметил, что одобренные Трехсторонним советом поправки кабинет рассмотрит 19 апреля. Он также подчеркнул, что все поправки, зарегистрированные парламентариями будут отклонены - якобы таково решение коалиции "крестьян" и социал-демократов.

"Существенно, что на 1 июля этот кодекс, который откладывается, с поправками, соглашение по которым достигнуто, вступит в силу. Если будут попытки зарегистрировать в Сейме различные поправки, то коалиция решила, что они должны быть отклонены", - заявил во вторник после совещания коалиции журналистам премьер.

Семнадцатого марта Трехсторонний совет представителей работодателей, работников и правительства завершил дискуссии по спорным положениями нового Трудового кодекса. Литовский профсоюз Sandrauga - единственный из профсоюзов, не подписавших соглашение Трехстороннего совета.

BNS
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