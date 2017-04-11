Премьер Литвы: новый Трудовой кодекс вступит в силу в июле

Глава правительства Саулюс Сквернялис отметил, что одобренные Трехсторонним советом поправки кабинет рассмотрит 19 апреля. Он также подчеркнул, что все поправки, зарегистрированные парламентариями будут отклонены - якобы таково решение коалиции "крестьян" и социал-демократов.

"Существенно, что на 1 июля этот кодекс, который откладывается, с поправками, соглашение по которым достигнуто, вступит в силу. Если будут попытки зарегистрировать в Сейме различные поправки, то коалиция решила, что они должны быть отклонены", - заявил во вторник после совещания коалиции журналистам премьер.

Семнадцатого марта Трехсторонний совет представителей работодателей, работников и правительства завершил дискуссии по спорным положениями нового Трудового кодекса. Литовский профсоюз Sandrauga - единственный из профсоюзов, не подписавших соглашение Трехстороннего совета.