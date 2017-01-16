Премьер Литвы не уверен, что подпишет соглашение по Rail Baltica

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BNS
понедельник, 16 января 2017 г. 17:04
Эстония планирует, что 31 января премьер-министры стран Балтии подпишут соглашение по проекту железной дороги европейской колеи Rail Baltica, однако литовский премьер Саулюс Сквtрнялис в этом не уверен.
Rail Baltica
© E.Digrytės nuotr.

Он уверяет, что новое правительство должно взвесит все аспекты проекта Rail Baltica и только потом подписывать договор. По его словам, если это не получится сделать до его визита в Таллин в конце месяца, то соглашение подписано не будет.

"Еще нет такой информации, что что-то будет подписано. Пока окончательно не согласована наша позиция (...), четко не сформулировано относительно подписания. Если не успеем углубиться, согласовать, ничего подписано не будет. Такое желание, цель имеют место, но нам, как новому правительству, нужно изучить все те обстоятельства, которые связаны с Rail Baltica. Это и финансирование, и закупки, наконец, грузопотоки, обеспечение полезности этого проекта, обеспечение финансирования этого проекта после 2020 года. Сегодня я не могу подтвердить, что это будет главный вопрос повестки дня", - сказал С. Сквярнялис журналистам в понедельник.

По его словам, принципиальные установки Литвы относительно проекта Rail Baltica не меняются, однако недостает деталей, чтобы можно было подписать подробные соглашения.

Правительство Эстонии планирует подписать соглашение о проекте железной дороги европейской колеи Rail Baltica в Таллине 31 января, когда будет проходить встреча премьеров Литвы, Латвии и Эстонии. Соглашение должно закрепить обязательства стран относительно проекта, говорится в проекте постановления правительства Эстонии.

В соглашении будут оговорены общие технические параметры, и маршрут Rail Baltica, сроки реализации проекта, условия строительства, их исполнитель, а также роль совместного предприятия (СП) RB Rail в претворении в жизнь предварительных условий и прокладке колеи, финансирование строительства.

Глава правления СП трех стран Балтии RB Rail Байба Рубеса в ноябре прошлого года сказала, что страны должны подписать соглашения, в которых будет утверждено направление железной дороги. По ее словам, этот документ нужен для того, чтобы проект не стал неотзываемым и чтобы давал основания для переговоров с Еврокомиссией о финансировании после 2020 года.

Под проект Rail Baltica, стоимость которого составит порядка 5 млрд. евро, Евросоюз может выделить в 2014-2020 годах до 85% стоимости реализуемых проектов. Только Литве в 2015-2016 годах ЕС выделил около 311 млн. евро: 106 млн. евро - непосредственно Литовским железным дорогам (Lietuvos gelezinkeliai), еще 205 млн. евро - через RB Rail.

BNS
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