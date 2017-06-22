Премьер Литвы: маневры военных самолетов над Балтикой могут закончиться большой бедой

И натовским, и российским военным нужно сохранять хладнокровие, потому что маневры военных самолетов над Балтийским морем в последние дни могли привести к большим бедам, говорит литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Такое поведение близко к определенной грани, за которой может случиться большая беда. Не обязательно прямой конфликт, а просто контакт, и последствия могут быть очень печальными", -сказал С. Сквярнялис.

Премьер назвал маневры российских военных самолетов на Балтикой "лихими" и сказал, что они "идут вразрез с элементарным безопасным поведением".

На этой неделе НАТО и Россия сообщили о рискованных маневрах военных самолетов над Балтикой.

Пентагон во вторник обвинил Россию в том, что ее истребитель "Су-27" в понедельник пролетел в опасной близости от американского стратегического разведывательного самолета RC-135U над Балтийским морем.

Швеция в среду сообщила, что вызывает российского посла для объяснений по поводу инцидента в понедельник, когда российский "Су-27" приблизился к шведскому самолету разведки.

Москва утверждает, что истребитель F-16, который, по всей видимости, поднялся из Шяуляй, в среду слишком близко подлетел к самолету, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу.