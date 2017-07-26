Премьер Литвы: льготы НДС на отопление и гостиницы сохранятся

 (2)
BNS
среда, 26 июля 2017 г. 10:58
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что льготный тариф налога на добавочную стоимость (НДС) на централизованное отопление и гостиничный сектор сохранится, а предлагаемый размер тарифа правительство огласит на следующей неделе.
© DELFI / Andrius Ufartas

До июня этого года тариф НДС на отопление составлял 9%, такой же тариф действует и в отношении гостиничных услуг. Ранее правительство рассматривало возможность отказаться от льгот и ввести обычный тариф налога в 21%.

По вопросу льготы на отопления премьер договорился на переговорах с консерваторами о реформе лесничеств, а решение оставить льготный тариф для гостиниц было принято после оценки конкуренции в регионе и реализуемых проектов.

В правительстве обсуждалась возможность обложить эти услуги 15-процентным тарифом, однако премьер пока эту информацию не подтверждает.

"Какими будут цифры, выяснится на следующей неделе. Мы подписали с консерваторами соглашение о введении нового льготного тарифа на отопление - это и будет сделано", - сказал С. Сквернялис.

"Гостиниц также ожидает хорошая новость. Мы оценили риски, то, как Литва будет выглядеть среди других государств Евросоюза, если у нас будет тариф в 21%, как это отразится на бизнесе. Это часть нашего экспорта. У нас как минимум 20 девелоперов, бизнес планирует на будущее, и резкое повышение отразится на результатах", - сказал глава правительства.

Сейчас льготный тариф НДС в размере 9% также применяется в отношении книг и услуг перевозчиков, а 5-процентным тарифом обложен лекарственный сектор. По одному из рассматриваемых правительством сценариев, все эти товары и услуги со следующего года могут быть обложены 5-процентрым тарифом.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьер Литвы: льготы НДС на отопление и гостиницы сохранятся (2)

Премьер Литвы: льготы НДС на отопление и гостиницы сохранятся
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что льготный тариф налога на добавочную стоимость (НДС) на централизованное отопление и гостиничный сектор сохранится, а предлагаемый размер тарифа правительство огласит на следующей неделе.

Премьер Литвы призывает социал-демократов не медлить с решением по коалиции и остаться (3)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Саулюс Сквернялис просит социал-демократов не медлить с решением по дальнейшей работе в правящей коалиции. Премьер, делегированный "аграриями", отмечает, что он попытается заручиться альтернативной поддержкой, не ожидая решения партнеров, если дискуссии затянутся до стадии принятия бюджета.

Литва пристально следит за совместными учениями России и Китая на Балтике (129)

Литва пристально следит за совместными учениями России и Китая на Балтике
Представители обороны Литвы говорят, что пристально следят за начавшимися на Балтике совместными военными учениями России и Китая.

Виктор Успасских вернулся в Партию труда (6)

Viktoras Uspaskichas
Долголетний руководитель и создатель Партии труда (ПТ) европарламентарий Виктор Успасских вернулся в партию.

"Крестьяне" выпустят партийную газету (5)

Ramūnas Karbauskis
Входящий в правящую коалицию Литовский Союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграрии") в предстоящем политическом сезона намерен решить крупнейшую проблему партии - пробелы в коммуникации, которые до сих пор, по мнению лидера союза Рамунаса Карбаускиса, мешали представить обществу решения Сейма и правительства.
Facebook друзья