Премьер Литвы: льготы НДС на отопление и гостиницы сохранятся

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что льготный тариф налога на добавочную стоимость (НДС) на централизованное отопление и гостиничный сектор сохранится, а предлагаемый размер тарифа правительство огласит на следующей неделе.

До июня этого года тариф НДС на отопление составлял 9%, такой же тариф действует и в отношении гостиничных услуг. Ранее правительство рассматривало возможность отказаться от льгот и ввести обычный тариф налога в 21%.

По вопросу льготы на отопления премьер договорился на переговорах с консерваторами о реформе лесничеств, а решение оставить льготный тариф для гостиниц было принято после оценки конкуренции в регионе и реализуемых проектов.

В правительстве обсуждалась возможность обложить эти услуги 15-процентным тарифом, однако премьер пока эту информацию не подтверждает.

"Какими будут цифры, выяснится на следующей неделе. Мы подписали с консерваторами соглашение о введении нового льготного тарифа на отопление - это и будет сделано", - сказал С. Сквернялис.

"Гостиниц также ожидает хорошая новость. Мы оценили риски, то, как Литва будет выглядеть среди других государств Евросоюза, если у нас будет тариф в 21%, как это отразится на бизнесе. Это часть нашего экспорта. У нас как минимум 20 девелоперов, бизнес планирует на будущее, и резкое повышение отразится на результатах", - сказал глава правительства.

Сейчас льготный тариф НДС в размере 9% также применяется в отношении книг и услуг перевозчиков, а 5-процентным тарифом обложен лекарственный сектор. По одному из рассматриваемых правительством сценариев, все эти товары и услуги со следующего года могут быть обложены 5-процентрым тарифом.