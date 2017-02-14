Премьер Литвы: интересы стран нельзя приносить в жертву закулисным соглашениям

Об этом он заявил в связи со словами президента США Дональда Трампа, который выразил желание улучшить напряженные отношения с Россией.

"Каждый диалог нужен, он действительно улучшает сотрудничество, поощряет сотрудничество", - сказал С. Сквернялис на совместном брифинге с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Но все же, (каковы) формы диалога, стартовые позиции, о чем диалог и на каких условиях? Если при этом соблюдаются международные стандарты, основные права, свободы, такой диалог должен иметь место. Но если говорить о самой лексике, то я считаю, что это должна быть дискуссия равноправных партнеров, и, я надюсь, что никогда не будет так, что интересы того или иного государства будут принесены в жертву в угоду каким-либо закулисным соглашениям", - сказал премьер.

"Литва доверяет Соединенным Штатам, доверяла и мы действительно не видим оснований сомневаться в этом долгосрочном сотрудничестве", - сказал премьер, отвечая на вопрос о планах президента США улучшить отношения с Москвой.

В Литве и в других странах региона беспокойство вызвали благосклонные в отношении президента РФ Владимира Путина заявления Д.Трампа и его замечания об обязательствах США и отжившем себя НАТО.