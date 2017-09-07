"Мы ищем пути, чтобы еще в этом году пользующиеся центральным отоплением жители не испытали резкий скачок (тарифа НДС - BNS) с 9% до 21% (такой тариф возвращен с июня, но еще не начался отопительный сезон - BNS). Нам нужно рассчитать, найти источники финансирования. Если такая теоретическая возможность будет, правительство примет такое решение и предложит Сейму", - сказал С. Сквярнялис журналистам в четверг.
Он подчеркнул, что планы установить с начала следующего года новый льготный тариф НДС в размере 15% не меняются.
Делегированный "аграриями" премьер пообещал еще до октября вернуть 9%-ный тариф, а со следующего года будет предложено увеличить его до 15%.
После того, как "аграрии" в начале июля договорились с оппозиционными консерваторами в обмен на поддержку реформы лесничеств вернуть льготу НДС на отопление, большинство политиков из разных фракций, к которым агентство BNS обратилось за комментариями, почти не сомневается, что льгота будет возвращена. Министр финансов Вилюс Шапока некоторое время назад сказал, что с октября до конца года временно будет возвращена 9%-ная льгота НДС.
Однако некоторые представители правящих говорят, что такая льгота не будет социально справедливой.
С начала 2018 года правительство предлагает ввести новый льготный тариф НДС - 15%, который будет распространяться на центральное отопление и гостиницы.
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