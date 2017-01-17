Премьер Литвы: другие страны оценивают проект БАЭС через экономическую призму

После заявление министра иностранных дел Латвии о том, что страна не рассматривает возможности ограничения импорта электроэнергии со строящейся в Белорусской атомной станции (БАЭС), литовский премьер отметил, что другие страны оценивают этот проект лишь через экономическую призму.

"Латвийская сторона действительно понимает и поддерживает позицию о том, что объект должен отвечать всем требованиям безопасности, требованиям мониторинга международных организаций. (...) Конечно, мы понимаем, что для нас это и политический вопрос, а для других государств больше экономический, и большинство государств смотрит на это через призму собственных государственных и экономических интересов", - заявил во вторник в интервью государственной радиостанции ЛРТ премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью BNS заявил, что вопросы безопасности он постоянно поднимает на встречах с представителями Республики Беларусь и МАГАТЭ, но одновременно добавил, что БАЭС стала вопросом внутренней политики Литвы, в который он не будет вмешиваться.

В июне прошлого года правительство одобрило план эмбарго электроэнергии, произведенной на БАЭС и в других третьих странах, согласно которому ее импорт в Литву, а одновременно и в другие страны Евросоюза, будет ограничиваться в литовской зоне торгов биржи электроэнергии Nord Pool.

Окончательное решение об ограничении импорта электроэнергии, произведенной на небезопасных АЭС третьих стран правительство намерено принять на этой неделе.