Премьер Литвы: для Минска экспортировать нефтепродукты через Россию было бы убыточно и опасно

 (6)
BNS
четверг, 17 августа 2017 г. 12:38
Если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через её железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для самого Минска, утверждает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Направление грузов по железным дорогам России через порты России для неё (Беларусь - BNS) может быть и невыгодно экономически, и опасно стратегически, если иметь в виду что эти (российские - BNS) порты замерзающие и климатические условия там совершенно иные. Это особенно чувствительно, когда речь идёт о перевозке нефтепродуктов", - в четверг отметил глава правительства в интервью радиостанции Ziniu radijas, комментируя призывы президента России Владимира Путина, чтобы Беларусь перенаправила потоки нефтепродуктов из стран Балтии в российские порты.

Сквернялис подчеркнул, что понимает, что "в восточных государствах политические решения нередко принимаются без учёта экономических (интересов - BNS), поэтому литовские политики также должны проявлять активность, чтобы белорусские грузы по-прежнему шли по литовским железным дорогам в Клайпедский порт.

В.Путин во время своего посещения Калининградской области в среду оказал ещё большее давление на Беларусь, заявив, что поставки российской нефти следует увязывать с использованием российских железных дорог и портов в Финском заливе.

По мнению экспертов, Москва такими шагами стремится сделать Беларусь ещё более зависимой от России.

"Предлагая экспортировать через российские порты, Путин, разумеется, видит в этом экономическую выгоду, кроме того, он тогда будет точно знать, сколько нефтепродуктов Белоруссия отправляет на экспорт", - утверждает политолог ИМОП ВУ Лауринас Йонавичюс.

Объёмы перевозки грузов Литовскими железными дорогами за 7 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, увеличились на 6,5% до 28,99 млн тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,224 млн тонн.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьер Литвы: для Минска экспортировать нефтепродукты через Россию было бы убыточно и опасно (6)

Saulius Skvernelis
Если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через её железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для самого Минска, утверждает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

На фоне развала коалиции – необъявленная встреча Ландсбергиса и Пранцкетиса (31)

Vytautas Landsbergis, Viktoras Pranckietis
16 августа утром к спикеру парламента Литвы Викторасу Пранцкетису на встречу прибыл почетным председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Витаутас Ландсбергис.

Литве грозит развал правящей коалиции (7)

Ramūnas Karbauskis, Andrius Palionis, Saulius Skvernelis, Juozas Olekas
Делегированный Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) на пост премьер-министра Саулюс Сквернялис не сомневается, что Совету партнёра по коалиции - Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) - будет предложено принять решение о выходе из властных структур.

Сквернялис: точно предложат выйти из коалиции (2)

Saulius Skvernelis, Mindaugas Jackevičius
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что он уверен в том, что социал-демократы teigė esąs tikras, kad iš socialdemokratų nuskambės siūlymas trauktis iš valdančiosios koalicijos, ir nelaukiant fakto jau svarsto apie galimas alternatyvas, kurios tokiu atveju padėtų užtikrinti stabilumą valstybėje.

Премьер пообещал литовцам Польши увеличить поддержку из Литвы (15)

Saulius Skvernelis
Побывавший во вторник в польском Пунске премьер Литвы Саулюс Сквернялис пообещал местным литовцам, что правительство увеличит поддержку всем литовцам, живущим на литовских этнических землях в соседних государствах.
Facebook друзья