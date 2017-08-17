Премьер Литвы: для Минска экспортировать нефтепродукты через Россию было бы убыточно и опасно

"Направление грузов по железным дорогам России через порты России для неё (Беларусь - BNS) может быть и невыгодно экономически, и опасно стратегически, если иметь в виду что эти (российские - BNS) порты замерзающие и климатические условия там совершенно иные. Это особенно чувствительно, когда речь идёт о перевозке нефтепродуктов", - в четверг отметил глава правительства в интервью радиостанции Ziniu radijas, комментируя призывы президента России Владимира Путина, чтобы Беларусь перенаправила потоки нефтепродуктов из стран Балтии в российские порты.

Сквернялис подчеркнул, что понимает, что "в восточных государствах политические решения нередко принимаются без учёта экономических (интересов - BNS), поэтому литовские политики также должны проявлять активность, чтобы белорусские грузы по-прежнему шли по литовским железным дорогам в Клайпедский порт.

В.Путин во время своего посещения Калининградской области в среду оказал ещё большее давление на Беларусь, заявив, что поставки российской нефти следует увязывать с использованием российских железных дорог и портов в Финском заливе.

По мнению экспертов, Москва такими шагами стремится сделать Беларусь ещё более зависимой от России.

"Предлагая экспортировать через российские порты, Путин, разумеется, видит в этом экономическую выгоду, кроме того, он тогда будет точно знать, сколько нефтепродуктов Белоруссия отправляет на экспорт", - утверждает политолог ИМОП ВУ Лауринас Йонавичюс.

Объёмы перевозки грузов Литовскими железными дорогами за 7 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, увеличились на 6,5% до 28,99 млн тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,224 млн тонн.