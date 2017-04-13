Премьер Литвы будет голосовать за импичмент депутату Бастису

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BNS
четверг, 13 апреля 2017 г. 10:29
Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что будет голосовать за лишение депутатского мандата члена социал-демократической фракции Миндаугаса Бастиса, если дело дойдет до голосования по импичменту.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я точно не хочу морализировать и говорить, хороший или плохой он член Сейма, и как он мог или не мог поступить. Меня выводы комитета убедили, и если дело дойдет до голосования по импичменту, то я буду голосовать против того, чтобы он оставался в сейме", - сказал С. Сквярнялис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Сотрудничество и роль протеже одной из компаний, которая не очень доброжелательно настроена в отношении Литвы, о котором, как говорится в справках и выводах, он был предупрежден сотрудниками Департамента Госбезопасности (ДГБ), были попытки предотвратить такое сотрудничество, а при заполнении анкеты на доступ к секретной информации были проведены дополнительные беседы с сотрудниками ДГБ, в общем складывается впечатление, что член сейма не был полностью точным или честным, вот основные претензии", - назвал премьер причины, по которым он бы голосовал за отстранение М. Бастиса из сейма.

В среду Комитет Cейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) утвердил выводы, в которых говорится, что член сейма Миндаугас Бастис, поддерживая близкие и постоянные связи с представителями российской госкорпорации атомной энергетики "Росатом", действовал против государственных интересов Литвы.

Комитет также констатировал, что "близкие связи члена сейма М. Бастиса с бывшими и нынешними сотрудниками структур разведки и безопасности Российской Федерации, близкими Кремлю журналистами и бывшими и нынешними представителями преступного мира представляют угрозу национальной безопасности".

В среду М. Бастис заявил журналистам, что не намерен по своей воле уходить из Cейма, даже если парламентское расследование установит, что его действия представляли угрозу безопасности Литвы.

В Cейме также инициирован импичмент М. Бастису, но процесс приостановлен до получения выводов КНБО.

В материалах инициировавшего импичмент М. Бастису Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) описываются его связи с представителем корпорации ядерной энергетики РОСАТОМ Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, бывшим каунасским "авторитетом" Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По оценкам ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и представляют угрозу для доверенных ему государственных тайн.

BNS
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