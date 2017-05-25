Премьер: блокада будет обеспечена - электроэнергия с БелАЭС в Литву не попадет

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BNS
четверг, 25 мая 2017 г. 11:19
В связи с сомнениями по поводу того, не нарушит ли правила Всемирной торговой организации (ВТО) стремление Литвы наложить эмбарго на электроэнергию с Белорусской АЭС в Островце (БалАЭС), премьер Саулюс Сквернялис заверяет, что государство обеспечит, чтобы электроэнергия с небезопасных станций не попадала в страну.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

В опубликованном в среду интервью находящийся с визитом в Литве ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что внутри Евросоюза (ЕС) нельзя запретить импорт электроэнергии, производимой на АЭС, а запреты на импорт атомной энергии из третьих стран должны получить оценку с учетом установок Всемирной торговой организации (ВТО).

В ответ на вопрос о том, не значит ли это, что стремление Литвы блокировать электроэнергию потерпит фиаско, С. Сквернялис сказал: "точно нет". По словам премьера, Литва обеспечит, чтобы электроэнергия из Островца не попала на рынок.

"Было упомянуто, что это проблема не Литвы, а Евросоюза и Беларуси, в итоге закон о невыходе (этой электроэнергии на литовский рынок - BNS) принят, позиция согласована с партнерами в Балтийских странах, технически это возможно. Литва готова это сделать, чтобы на наш рынок не попала электроэнергия с небезопасных АЭС", - сказал он в четверг Ziniu radijas.

Сквернялис сказал, что необязательно в масштабе ЕС запрещать экспорт, достаточно, чтобы эта электроэнергия не попадала через несколько стран.

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас выразили убеждение в том, что стремление Литвы бойкотировать электроэнергию из Островца связано с интересами национальной безопасности и не будет противоречить правилам ВТО.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. А в апреле этого года литовский Сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции и прочих небезопасных АЭС третьих стран. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.

Беларусь не является членом ВТО, однако Россия, импорт электроэнергии из которой также будет ограничен, с 2012 года является членом этой организации.

BNS
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