Предупреждение Сквернялису в связи со встречами с Ландсбергисом: доиграется

Кроме того, Сквернялис рискует и своим политическим будущим. Об этом LRT.lt сказали как представители "крестьян", так и valполитологи.

На этой неделе состоялась еще одна встреча Сквернялиса и Габрюэлюса Ландсбергиса. Оба они сказали, что на встрече обсуждали эмиграцию.

Месяц назад эти два политика также встречались, об их встрече не сообщалось заранее. Тогда после беседы со Сквернялисом Ландсбергис пошутил, что речь шла о присутствии премьер-министра на съезде СО-ХДЛ и отборе на "Евровидение". Однако обозреватели предположили, что, скорее всего, обсуждалась помощь конкретным проектам. Как оценивать подобные встречи?

Вице-председатель соцдемов Гедиминас Киркилас считает такие встречи странными.

"Оппозиционная партия хочет иметь больший вес, политизирует. Кроме того, я думаю, консерваторы недовольным, что не попали в правящую коалицию, поэтому пытаются что-то сделать. (...). Может, Сквернялис чувствует себя как в правительстве меньшинства, но это не так. Но встречи проходят, и мне они кажутся странными", – сказал LRT.lt Киркилас.

Киркилас считает, что больше всего из-за таких встреч страдает сам литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в глазах своих избирателей, поскольку его избиратели настроены против консерваторов.

Член фракции либералов Эугениюс Гентвилас напомнил, что Сквернялис - непартийный премьер, поэтому он свободен: "У него нет "партбилета" (...) Вероятность того, что он уйдет от "крестьян", реальна. В политике у всех есть право на встречи, но контекст ясен – есть конфликт между Сквернялисом и Рамунасом Карбаускисом".

Гентвилас считает, что Ландсбергис занимается тем, что вносит раскол во фракцию ЛСКЗ, а Сквернялис в этом ему поддается.

"Ответ простой – судно коалиции раскачивается, – сказал LRT.lt политолог университета им. Витаутаса Великого Альгис Крупавичюс. – Я думаю, что проводят личные переговоры и расклад стратегии в верхах. Но лишь небольшая часть членов СО-ХДЛ и еще меньшая ЛСКЗ информированы об этом и как-либо в этом участвуют".“

По словам политолога, обычно в политике так себя не ведут, тут явно не хватает опыта. "Так председатель партии не ходит к премьер-министру и не говорит за закрытой дверью. Такое должно проходит публично – тогда будет меньше разногласий. Но с начала работы коалиции прошло еще мало времени. Было бы неперспективным менять игроков в коалиции. Вообще такие шаги Сквернялиса поднимают немало вопросов. Вряд ли может быть больше доверия к нему внутри партии. Я бы сказал, что он серьезно рискует своим политическим будущим", – сказал политолог.