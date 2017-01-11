Предупреждение о желании улучшать отношения с Россией: это капкан

В ближайшее время в Российской Думе должны учредить группу для поддержания межпарламентских отношений с Литвой, и депутаты обеих стран должны начать с улучшения атмосферы двусторонних отношений.

Об этом на встрече с спикером Викторасом Пранцкетисом заявил посол России Александр Удальцов, прибавив, что нужно создать более благоприятные условия для двустороннего диалога".

Кто и с кем хочет сотрудничать?

В Литве поднялась волна удивления, подозревают, что группа по межпарламентским связям нового Сейма намерена улучшать отношения с Москвой в одностороннем порядке. В состав этой группы входят Ирина Розова, Артурас Скарджюс, Ирена Шяулене, Валериюс Симулик, Аушра Малдейкене, Стасис Якелюнас, Пятрас Гражулис.

А также Збигнев Единский, Кястутис Главяцкас, Линас Бальсис, Миндаугас Бастис, Валентинас Букаускас, Михаил Мацкевич, Раймундас Мартинелис, Кястутис Масюлис, Ярослав Наркевич, Альфредас-Стасис Науседа, Чеслав Ольшевский, Юлюс Сабатаускас, Альгимантас Саламакинас, Кястутис Смирновас, Гинтарас Вайчекаускас, Йонас Варкалис, Зенонас Стрейкус, Риманте Шалашявичюте. Глава группы – бывший посол Литвы в России Антанас Винкус.

Именно Винкус на прошлой неделе заверял, что даже в условиях сложных отношений с Россией можно сотрудничать в вопросах культуры, медицины, туризма. Правда, DELFI он сказал, что депутаты, входящие в состав группы, еще не собирались для обсуждения, с чего начать разговор с депутатами Думы. Это намерены сделать в январе.

По словам преподавателя Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюса Малюкявичюса, который больше 10 лет исследует информационные войны, инициативу Винкуса, связанную с тесным сотрудничеством, надо оценивать с большой осторожностью.

"Неважно, культура это или спорт, это явная цель посла. 10 лет назад такие заявления "отделим культуру от политики" может и могли бы быть объектом обсуждения, но сейчас выглядят наивно. Посмотрите на истории допинговых скандалов, связанных с российскими спортсменами, список деятелей культуры, которые подписались за аннексию Крыма.

Если политики такое декларируют, мы попадаем в ловушку. Наша цель – как и с чего начинается дискуссия, как встречают инициативу. Важно о чем идет речь, о культуре, о спорте или начинают с принципиальной позиции в отношении Кремля. Если это тема 13 января, то очень важно напоминать наших просьбах о правовой помощи", – сказал Малюкявичюс.

Он напомнил, что разговоры о восстановлении межпарламентских связей начались вскоре после того, как Российская Дума приняла постановление, в котором подчеркивается, что судебный процесс в Вильнюсе по делу 13 января - не юридический, а политический, его цель - подготовить почву для осуждения России на международной арене и предъявить иски в связи с возмещением ущерба.

Малюкявичюс напомнил, что этот документ одобрили 430 из 450 депутатов Думы, а инициатор документа Сергей Шаргунов сказал, что этот текст согласован с МИД РФ.

"Такой контекст, естественно, осложняет позитивную повестку дня, но я все же склонен усматривать инициативы нового парламента и посольства", – сказал Малюкявичюс о визите посла России в парламент в преддверии 13 января.

Напомнил послу о деле 13 января

Еще перед встречей с послом России Пранцкетис в интервью LNK подчеркнул, kadчто ему известно об угрозах, которые представляет Россия, а точки соприкосновения в сфере культуры безопасны, они не угрожают нацбезопасности.

"Если известные исполнители поедут в Москву, это не нанесет вреда нацбезопасности, а имя Литвы будет красиво представлено в таком мегаполисе как Москва", – сказал спикер, несмотря на то, что даже в отчете, который парламент рассматривает на этой неделе, сказано, что Россия пытается достичь своей цели через различные культурные проекты.

Эксперты в сфере стратегической коммуникации подчеркивают, что путем вызова ностальгии российские исполнители, которые открыто дружат с Кремлем, поддерживают определенный имидж культурного пространства: это Литва, бывшая территория СССР, в культурном плане вы никуда не сбежите.

Однако после встречи с Удальцовым советник Пранцкетиса по вопросом внешних и международных вопросов Кястутис Кудзманас подчеркнул, что спикер был подготовлен и высказал принципиальные установки Литвы.

По словам Кудзманаса, спикер напомнил послу России о том, что 0,5 млн. граждан России в январе 1991 г. в Москве поддержали Литву и высказал послу обеспокоенность в связи с тем, что Россия не хочет сотрудничать в расследовании деле 13 января и Медининкайском деле.

"Это просто визит вежливости, обычная практика. Перед этим приезжали послы стран Балтии, Польши, США, Украины, и Удальцов в числе приглашенных был 18-м или 20-ым. Поэтому с датой 13 января это никак не связано. Мы надеемся на конструктивное сотрудничество, к сожалению, наши взгляды в в некоторых интерпретациях не совпадают", – сказал Кудзманас.

По его словам, Пранцкетис также выразил обеспокоенность в связи со строительством Островецкой АЭС в Беларуси (АЭС строит "Росатом") и выразил озабоченность в связи с ситуацией в Украине, призвал Россию к соблюдению Минских соглашений и прекращению кровопролития.

Депутат Арвитас Анушаускас подтвердил, что сотрудничество между парламентами Литвы и России на сегодняшний момент заморожено. В 2008-2012 гг. он был членом такой межпарламентской группы.

"Сама Россия отказалась от такого сотрудничества, несмотря на то, что членов Думы приглашали в 2010 и в 2011 гг. Не хотели говорить, только объявляли блокаду нашим экспортным продуктам питания, ограничивали действия перевозчиков", – напомнил Анушаускас.

Он заверил, что добьется своего назначения в состав этой группы, поскольку ее деятельность не должна быть беспринципной пародией.

"Я не говорю, что не надо разговаривать, вести переговоры – но для этого нужно заложить фундамент для доверия, обосновать не словами, а делами, кроме того, это должно быть приемлемо не для отдельных политиков в силу их бизнес интересов. Макароны – хороший товар для экспорта, но если они из России, нам знаком их вкус.

Прекратите агрессивные действия в отношении соседей – в первую очередь в Украине, прекратите вводить в Калининградскую область вооружение для нападения, – может тогда появятся предпосылки для диалога", – сказал Анушаускас.

Подобную оценку высказал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс: "Депутаты - свободные люди, они могут дискутировать, создавать группы, встречаться, но очень важно, чтобы этот диалог был принципиальным, чтобы мы говорили не с каких-то оборонительных позиций, нам незачем защищаться, важно, чтобы это поняли и по другую сторону".

По словам Малюкявичюса, всегда важно поддерживать диалог между ведомственными каналами. Но еще важнее, говорить о тех, кто берет на себя такие инициативы.

"Особенно важно, кто берет на себя такие тонкие дипломатические инициативы и какой компетентностью располагает", – сказал Малюкявичюс о составе парламентской группы.

По его словам, ничего странного нет в том, что российское посольство зондирует положение, пытается завязать контакт с новым парламентом и его членами, которые, в свою очередь, тоже пытаются найти поле для деятельности. Однако, по мнению собеседника, России еще важнее найти любые форматы и темы, которые позволят вырваться из изоляции.

Кудзманас подчеркнул, что инициатива посла РФ вообще может провалиться, если Дума РФ не заинтересована в улучшении отношений с Литвой. Поэтому депутатам, мечтающим о командировках в Москву, возможно, придется подождать или разочароваться.

Малюкявичюс подчеркнул, что внешнюю политику Литвы формирует не парламент, а президент и МИД, жесткая позиция которых в отношении Кремля злит Москву уже не в первый год. Принципиальными обещают быть и другие депутаты.

"Я не думаю, что может быть деловое сотрудничество – "ребята давайте жить дружно" – пусть это остается в их анимации", – пошутил Аниушаускас.