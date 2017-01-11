Предупреждение о желании улучшать отношения с Россией: это капкан

 (98)
ru.DELFI.lt
среда, 11 января 2017 г. 16:24
После встречи спикера Сейма Литвы и посла России заговорили об улучшении атмосферы двусторонних отношений по крайней мере на парламентском уровне – сотрудничество якобы планируют начать межпарламентские группы. Однако появились и предупреждения о том, что благие намерения могут быть лишь прикрытием.
© AP/Scanpix

В ближайшее время в Российской Думе должны учредить группу для поддержания межпарламентских отношений с Литвой, и депутаты обеих стран должны начать с улучшения атмосферы двусторонних отношений.

Об этом на встрече с спикером Викторасом Пранцкетисом заявил посол России Александр Удальцов, прибавив, что нужно создать более благоприятные условия для двустороннего диалога".

Кто и с кем хочет сотрудничать?

В Литве поднялась волна удивления, подозревают, что группа по межпарламентским связям нового Сейма намерена улучшать отношения с Москвой в одностороннем порядке. В состав этой группы входят Ирина Розова, Артурас Скарджюс, Ирена Шяулене, Валериюс Симулик, Аушра Малдейкене, Стасис Якелюнас, Пятрас Гражулис.

А также Збигнев Единский, Кястутис Главяцкас, Линас Бальсис, Миндаугас Бастис, Валентинас Букаускас, Михаил Мацкевич, Раймундас Мартинелис, Кястутис Масюлис, Ярослав Наркевич, Альфредас-Стасис Науседа, Чеслав Ольшевский, Юлюс Сабатаускас, Альгимантас Саламакинас, Кястутис Смирновас, Гинтарас Вайчекаускас, Йонас Варкалис, Зенонас Стрейкус, Риманте Шалашявичюте. Глава группы – бывший посол Литвы в России Антанас Винкус.

Именно Винкус на прошлой неделе заверял, что даже в условиях сложных отношений с Россией можно сотрудничать в вопросах культуры, медицины, туризма. Правда, DELFI он сказал, что депутаты, входящие в состав группы, еще не собирались для обсуждения, с чего начать разговор с депутатами Думы. Это намерены сделать в январе.

По словам преподавателя Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюса Малюкявичюса, который больше 10 лет исследует информационные войны, инициативу Винкуса, связанную с тесным сотрудничеством, надо оценивать с большой осторожностью.

"Неважно, культура это или спорт, это явная цель посла. 10 лет назад такие заявления "отделим культуру от политики" может и могли бы быть объектом обсуждения, но сейчас выглядят наивно. Посмотрите на истории допинговых скандалов, связанных с российскими спортсменами, список деятелей культуры, которые подписались за аннексию Крыма.

Если политики такое декларируют, мы попадаем в ловушку. Наша цель – как и с чего начинается дискуссия, как встречают инициативу. Важно о чем идет речь, о культуре, о спорте или начинают с принципиальной позиции в отношении Кремля. Если это тема 13 января, то очень важно напоминать наших просьбах о правовой помощи", – сказал Малюкявичюс.

Он напомнил, что разговоры о восстановлении межпарламентских связей начались вскоре после того, как Российская Дума приняла постановление, в котором подчеркивается, что судебный процесс в Вильнюсе по делу 13 января - не юридический, а политический, его цель - подготовить почву для осуждения России на международной арене и предъявить иски в связи с возмещением ущерба.

Малюкявичюс напомнил, что этот документ одобрили 430 из 450 депутатов Думы, а инициатор документа Сергей Шаргунов сказал, что этот текст согласован с МИД РФ.

"Такой контекст, естественно, осложняет позитивную повестку дня, но я все же склонен усматривать инициативы нового парламента и посольства", – сказал Малюкявичюс о визите посла России в парламент в преддверии 13 января.

Напомнил послу о деле 13 января

Еще перед встречей с послом России Пранцкетис в интервью LNK подчеркнул, kadчто ему известно об угрозах, которые представляет Россия, а точки соприкосновения в сфере культуры безопасны, они не угрожают нацбезопасности.

"Если известные исполнители поедут в Москву, это не нанесет вреда нацбезопасности, а имя Литвы будет красиво представлено в таком мегаполисе как Москва", – сказал спикер, несмотря на то, что даже в отчете, который парламент рассматривает на этой неделе, сказано, что Россия пытается достичь своей цели через различные культурные проекты.

Эксперты в сфере стратегической коммуникации подчеркивают, что путем вызова ностальгии российские исполнители, которые открыто дружат с Кремлем, поддерживают определенный имидж культурного пространства: это Литва, бывшая территория СССР, в культурном плане вы никуда не сбежите.

Однако после встречи с Удальцовым советник Пранцкетиса по вопросом внешних и международных вопросов Кястутис Кудзманас подчеркнул, что спикер был подготовлен и высказал принципиальные установки Литвы.

По словам Кудзманаса, спикер напомнил послу России о том, что 0,5 млн. граждан России в январе 1991 г. в Москве поддержали Литву и высказал послу обеспокоенность в связи с тем, что Россия не хочет сотрудничать в расследовании деле 13 января и Медининкайском деле.

"Это просто визит вежливости, обычная практика. Перед этим приезжали послы стран Балтии, Польши, США, Украины, и Удальцов в числе приглашенных был 18-м или 20-ым. Поэтому с датой 13 января это никак не связано. Мы надеемся на конструктивное сотрудничество, к сожалению, наши взгляды в в некоторых интерпретациях не совпадают", – сказал Кудзманас.

По его словам, Пранцкетис также выразил обеспокоенность в связи со строительством Островецкой АЭС в Беларуси (АЭС строит "Росатом") и выразил озабоченность в связи с ситуацией в Украине, призвал Россию к соблюдению Минских соглашений и прекращению кровопролития.

Депутат Арвитас Анушаускас подтвердил, что сотрудничество между парламентами Литвы и России на сегодняшний момент заморожено. В 2008-2012 гг. он был членом такой межпарламентской группы.

"Сама Россия отказалась от такого сотрудничества, несмотря на то, что членов Думы приглашали в 2010 и в 2011 гг. Не хотели говорить, только объявляли блокаду нашим экспортным продуктам питания, ограничивали действия перевозчиков", – напомнил Анушаускас.

Он заверил, что добьется своего назначения в состав этой группы, поскольку ее деятельность не должна быть беспринципной пародией.

"Я не говорю, что не надо разговаривать, вести переговоры – но для этого нужно заложить фундамент для доверия, обосновать не словами, а делами, кроме того, это должно быть приемлемо не для отдельных политиков в силу их бизнес интересов. Макароны – хороший товар для экспорта, но если они из России, нам знаком их вкус.

Прекратите агрессивные действия в отношении соседей – в первую очередь в Украине, прекратите вводить в Калининградскую область вооружение для нападения, – может тогда появятся предпосылки для диалога", – сказал Анушаускас.

Подобную оценку высказал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс: "Депутаты - свободные люди, они могут дискутировать, создавать группы, встречаться, но очень важно, чтобы этот диалог был принципиальным, чтобы мы говорили не с каких-то оборонительных позиций, нам незачем защищаться, важно, чтобы это поняли и по другую сторону".

По словам Малюкявичюса, всегда важно поддерживать диалог между ведомственными каналами. Но еще важнее, говорить о тех, кто берет на себя такие инициативы.

"Особенно важно, кто берет на себя такие тонкие дипломатические инициативы и какой компетентностью располагает", – сказал Малюкявичюс о составе парламентской группы.

По его словам, ничего странного нет в том, что российское посольство зондирует положение, пытается завязать контакт с новым парламентом и его членами, которые, в свою очередь, тоже пытаются найти поле для деятельности. Однако, по мнению собеседника, России еще важнее найти любые форматы и темы, которые позволят вырваться из изоляции.

Кудзманас подчеркнул, что инициатива посла РФ вообще может провалиться, если Дума РФ не заинтересована в улучшении отношений с Литвой. Поэтому депутатам, мечтающим о командировках в Москву, возможно, придется подождать или разочароваться.

Малюкявичюс подчеркнул, что внешнюю политику Литвы формирует не парламент, а президент и МИД, жесткая позиция которых в отношении Кремля злит Москву уже не в первый год. Принципиальными обещают быть и другие депутаты.

"Я не думаю, что может быть деловое сотрудничество – "ребята давайте жить дружно" – пусть это остается в их анимации", – пошутил Аниушаускас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

В Литве планируют сократить число ВУЗов

The University of Vilnius
В Литве должно остаться до пяти государственных университетов.

Предупреждение о желании улучшать отношения с Россией: это капкан (98)

Предупреждение о желании улучшать отношения с Россией: это капкан
После встречи спикера Сейма Литвы и посла России заговорили об улучшении атмосферы двусторонних отношений по крайней мере на парламентском уровне – сотрудничество якобы планируют начать межпарламентские группы. Однако появились и предупреждения о том, что благие намерения могут быть лишь прикрытием.

Спикер Сейма Литвы: встречи с послами РФ и Беларуси были поводом напомнить о 13 января (74)

Aleksandras Udalcovas ir Viktoras Pranckietis
Спикера литовского Cейма Виктораса Пранцкетиса удивила критика по поводу встреч с послами России и Республики Беларусь накануне Дня защитников свободы, поскольку именно на встречах им напомнили о нежелании стран выдавать подсудимых по делу о событиях 13 января 1991 года.

Глава МИД: решение Минска по визам не очень актуально для Литвы (71)

Глава МИД: решение Минска по визам не очень актуально для Литвы
Министр иностранных дел Литвы положительно оценивает решение белорусских властей отменить визы для въезда в страну через минский аэропорт для граждан 80 зарубежных стран, сообщает ЛРТ.

Европейские политики призывают Трампа не идти на уступки России (144)

Европейские политики призывают Трампа не идти на уступки России
Политики Центральной и Восточной Европы призвали избранного президента США Дональда Трампа не идти на уступки президенту России Владимиру Путину, потому что он может посчитать это признаком слабости и предпринять провокации против стран Балтии и Польши.
Facebook друзья
Rambler's Top100