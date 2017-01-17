Проблемы в отношениях с Россией существуют не по вине США, а по причине российской агрессии в Грузии и Украине, что осложнилось также вмешательством России в американские выборы и действиями России в Европе в целом, утверждает Д.Фрид.

Он заверил, что знает о том, что Литве приходится платить цену за свою позицию на международной арене по поводу российской агрессии. По его словам, наряду с безопасностью нужно задуматься и том, как в нашем регионе и на Западе в целом работать и над экономической составляющей.

Даниэл Фрид принимал участие в ежегодной "Снежной встрече" экспертов в Тракай, в ходе которой обсуждаются проблемы нашего региона.

- Дональд Трамп не раз заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Есть ли для этого какая-либо возможность, пока работают санкции США?

- Конечно же, хорошие отношения с Россией — это хорошо, никто в этом не сомневается. Но вопрос в том, должны ли США платить России, давать что-либо России, не получая ничего взамен, в стремлении к хорошим отношениям. Проблемы в отношениях с Россией существуют не по вине США, а по причине российской агрессии в Грузии в 2008 и Украине в 2014 и по сей день, что осложнилось вмешательством России в наши выборы и общими действиями России в Европе в целом.

Если вы зададите вопрос, хотим ли мы лучших отношений с Россией, ответом будет "конечно". Вопрос в том, должны ли мы платить России авансом, не получая в ответ ничего, и отказываться от своих позиций. Хорошие отношения требуют обязательств обеих сторон - работать по вопросам обоюдных интересов. Конечно, мы будем работать с Россией по вопросам противодействия терроризму. Джон Керри провел много времени над тем, чтобы развить общую с Россией повестку в отношении Сирии. И никто не критиковал секретаря Керри в продвижении к этому, это правильно. Он заслуживает большого кредита за две вещи. Одна из них — это энергия, которую он посвятил стремлению наладить отношения с Россией по Сирии, и сопротивление соблазну купить сотрудничество России по Сирии в обмен на уступки наших интересов в других сферах.

- Насколько далеко могут пойти США, если мы говорим о сакнциях? И работают ли они, поскольку мы не видимых изменений позиций России?

- Санкции работают на определенном уровне. Без них, я думаю, агрессия России в Украине была бы еще хуже. Я думаю санкции предотвратили это. Без санкций у нас был не было бы минского формата вообще. Минский формат предназначен для решения проблем, возникших в результате атаки России на Донбассе. Минский процесс не затрагивает незаконную аннексию и оккупацию Россией Крыма, но он был создан не для этого. Это то, что нам дали санкции. Но они не принесли нам решения. Сейчас, если задуматься, то Россия следит за нашими выборами, европейскими выборами. Они интересуются тем, сохранится ли американская и европейская солидарность. И с их точки зрения, зачем им работать по Минску, если они не уверены, есть ли у нас единый фронт. Именно поэтому, чем сильнее единый фронт и чем мы более решительны, тем больше вероятность дипломатического решения. Мы не хотим плохих отношений с Россией, но мы просто не будем заключать плохую сделку. Избранный президент Трамп представляет себя как тот, который договаривается, а в хорошей сделке ты не будешь отдавать что-то, ничего не получая взамен.

- Что, по вашему мнению, является самым уязвимым местом России?

- По этому вопросу есть дискуссия, какие санкции более чувствительны финансовые или персональные. Есть разные точки зрения. Если говорить об экономическом влиянии — финансовые санкции сильны. Санкции на оборонные технологии имеют растущее долгосрочное влияние. Энергетические санкции могли бы иметь больше воздействия, но из-за цен на нефть они менее эффективны. Если взять все вместе, то санкции достаточно действенны и очевидно беспокоят русских.

- Возможно ли улучшении отношений в принципе пока у власти в Кремле находится Владимир Путин и его команда?

- Президент Буш и президент Обама оба пытались стать ближе с Путиным, Россией. Оба проиграли, что наводит на подозрение, что проблема не в американцах. Проблема в том, что России хочет иметь свободные руки в том, что считает сферой ее интересов, и выставляет это в качестве условия для хороших отношений. Но США и при президенте Буше, и при Обаме просто не хотели относиться к Украине так, как будто ее не существует и будто она не имеет своих собственных интересов. Ни один из американских президентов с 1945 года не хотел предоставлять России сферы интересов, и я подозреваю, что США будут продолжать противиться этому. Я ничего не предсказываю, но я думаю, что в обеих партиях есть сильное сопротивление такому ходу событий. Они все хотят лучших отношений с Россией, но мы не хотим платить за это, отдавая им другие страны и десятки миллионов людей, населяющих их. Россия должна найти путь к тому, чтобы привлекать своих соседей, чтобы они хотели близких отношений с Россией, вместо попыток запугать своих соседей, которые чувствуют, что у них нет выбора.

США пытались завоевать Канаду. И там мы кое-что сделали неудачно. Мы проиграли сражения и тогда поняли, что гораздо более выгодно и лучше, чтобы канадцы хотели быть ближе к нам. Это было в XIX-ом веке. Когда мы это поняли, мы преодолели навязчивую идею. Я упомянул об этом, поскольку никто этого не вспоминает. Может быть русские смогут поучиться из этого опыта. Американцы не говорят об определенных периодах нашей истории, но иногда просто нужно преодолеть свои рухнувшие имперские амбиции.

- Литва находится по соседству с Россией и война санкций затрагивает ее напрямую. Россия ввела контрсанкции, которые оказали на Литву определенное, хоть и крайне критическое влияние. Иными словами, Литва платит своего рода цену за свою позицию в международных организациях. Что бы вы предоложили Литве в данной ситуации?

- Страны пострадали диспропорционально. Литовский экспорт должен где это только возможно найти новые рынки для своей продукции. Если мы где-то можем помочь, дайте нам знать. Я подозреваю, что ряд литовских экспортеров уже добились небольшого успеха, другие нет. Ведется разговор, чтобы ЕС помогал этим странам. И сделаем все возможное для этого. Солидарность Литвы приветствуется, и мы знаем цену. США привели к решениям НАТО по поддержке безопасности Литвы. И мы надеемся, что литовская экономика получит импульс к сильному росту. В настоящий момент одна из наиболее важных повесток для Запада - найти совместный подход к политике роста. Я воспринимаю ваш вопрос как вызов для всех нас. Это справедливое замечание, как мы можем повысить рост на Западе в целом, что бы облегчило проблему, о которой вы говорите. Это вызов и справедливое замечание, что наряду с безопасностью, мы должны работать и с экономической составляющей.