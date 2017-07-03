Представитель ЕК ризвал Беларусь к проведению стрессовых тестов на АЭС

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BNS
понедельник, 3 июля 2017 г. 13:43
Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в понедельник в Вильнюсе опять призвал Беларусь к проведению стрессовых тестов на строящейся атомной электростанции в Островце под наблюдением зарубежных экспертов.
Astravyets nuclear power plant in Belarus
© DELFI

"Мы должны обеспечить, чтобы строительство поблизости от Европейского союза атомной электростанции осуществлялось со строгим соблюдением существующих правил безопасности", - сказал журналистам по окончании с литовским премьером Саулюсом Сквернялисом еврокомиссар.

"Нам хотелось бы, чтобы под наблюдением зарубежных экспертов были проведены стрессовые тесты на Белорусской атомной электростанции", - добавил он.

В ходе выполнения стрессовых тестов оценивается устойчивость электростанции к работе при неблагоприятных условиях.

BNS
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