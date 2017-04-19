Председатель Сейма Литвы попросит помощи у госбезопасности

"Я попрошу руководство ДГБ, чтобы оно помогло нам установить направления, по каким мы должны идти. Мы не хотим увязнуть в больших исторических расследованиях, (...) но если такие проблемы имеются, мы не можем оставаться в стороне и такое расследование придётся углублять", - отметил он в интервью радиостанции Ziniu radijas в среду.

Представитель социал-демократической фракции Сейма Миндаугас Бастис действовал против интересов Литвы, его связи с работающими в России лицами представляли угрозу безопасности страны - такие выводы Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) во вторник утвердил литовский парламент.

В ближайшем времени Комиссия по импичменту планирует возобновить свою работу - до середины мая она должна представить своё заключение, имеются ли основания для начала процедуры импичмента.

М. Бастис отрицает обвинения, утверждая, что это необъективное политическое расследование и обратился в Генпрокуратуру, чтобы она в рамках Уголовного кодекса оценила его действия.