Предложение депутата: вместо 2,5% ВВП на оборону – соглашение о ненападении между Литвой и Россией

Об этом он заявил, комментируя статью, в которой премьер-министр Саулюс Сквернялис поддержал идею повышения с 2020 года расходов на оборону до 2,5% ВВП. По мнению Единского, упомянутые 2,5% лучше потратить на экономику. Кроме того, стоит подумать и о других дипломатических инициативах.

"Предлагаю подписать с Россией договор о ненападении, такой пакт Лаврова-Линкявичюса", – представил Единский предложение на своей странице в фейсбуке.

Литва подписала с Москвой договор о ненападении еще в 1926 г., однако в 1940 г. Кремль нарушил это соглашение, оккупировав Литву. Правда, Единский представил теорию заговора, согласно которой, такое соглашение невозможно, поскольку приведет к банкротству военной промышленности, заинтересованной в войне или хотя бы учениях.

"А для того, чтобы общество благосклонно приняло это, применяется психоз страха. Так действует диктатура денег", – заявил Единский. DELFI попросил депутата прокомментировать это заявление, на что Единский сказал, что только хотел обратить внимание на то, что министр иностранных дел Литвы "не работает с восточными соседями".

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– Вы имеете в виду, подписание упомянутого Вами пакта?

– Ну, это уже ирония. Я хочу обратить внимание на то, что надо работать дипломатическими способами. Несколько месяцев назад сейчас уже бывший госсекретарь США Джон Керри даже при напряженной ситуации с Россией контактировал с Сергеем Лавровым довольно часто. А почему наш глава МИД забыл восточного соседа?

– Но ведь сам Линкявичюс по случаю 25-летия дипотношений между Литвой и Россией подчеркнул положительные моменты в двусторонних отношениях между странами, а именно Россия оценила слова министра "как конфронтационный тон", поскольку Литва не одобряет аннексию Крыма. Как это оценивать?

– Одна беседа ничего не значит, надо работать не при помощи заявлений. Думаю, никому не будет хорошо, если мы будем выяснять отношения, это не только мое мнение, нужно искать компромисс, точки соприкосновения, а не размахивать.

– А какой компромисс возможен в вопросе Крыма?

– Я думаю, надо начать вести переговоры, тогда будет ясно, возможно ли это, а пока таких переговоров не видно.

– С кем вести переговоры о Крыме?

– Ну я же говорил, Линкявичюсу надо обратить внимание на восточных соседей…

– Но ведь на Востоке и Россия и Украина. Именно Украине принадлежит Крым, несмотря на то, что Россия считает иначе. Так кому, по Вашему мнению, принадлежит Крым и кому с кем тут надо вести переговоры?

– Не думаю, что Линкявичюсу надо вести переговоры, выясняя, кому принадлежит Крым. Надо улучшать отношения между Литвой и Россией, поскольку есть определенные проблемы...

– А какие основные проблемы в отношениях между Литвой и Россией?

– Естественно, санкции. Они вредны для литовских производителей. Почему все это произошло? Крым – не литовско-российская проблема, это проблема России и Украины.

– Но ведь санкции поддерживают и другие страны ЕС, их недавно продлили.

– Ну, есть иные мнения. А мы должны думать о благосостоянии граждан Литвы.

– Так Вы не поддерживаете санкции?

– Я не поддерживаю санкции России в отношении Литвы. Чтобы избежать санкций, надо искать выход, точки соприкосновения.

– Так все же, что значит предложенный Вами пакт Линкявичюса и Лаврова?

– Я не люблю много писать. Да, вы правы, договор о ненападении, но тут я писал с иронией, кто за, тот поймет.

– Но мы помним историю, чем завершились пакты о ненападении – и Литвы-России, и Польши-России, и тот же пакт Молотова-Риббентропа, ведь так?

– Ну, многие соглашения были нарушены, но все же – серьезные государства ведут переговоры, подписывают соглашения, хотя и понимают, что их, возможно, не выполнят. Такова жизнь, такова политика, надо говорить.

– Комментарий о пакте Вы оставили под статьей о том, что премьер Сквернялис поддерживает повышение финансирования обороны до 2,5% ВВП. Вы за такое финансирование или нет?

– Это очень широкая тема, могу сказать, что я понимаю, что речь идет о 2,5%, но думают больше, это бессмысленные траты.

– А сколько надо выделять на оборону?

– Ну, мне кажется, что столько, сколько выделяли до кризиса, во время первого срока президента Дали Грибаускайте – 0,8% – этого достаточно.