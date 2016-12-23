Предложение аграриев сменить дату выборов не вызвало энтузиазма у депутатов

Предложение правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) перенести дату парламентских выборов и сократить на полгода срок полномочий нынешнего парламента вызвали большие сомнения у прочих депутатов.

Одни его называют популистским, другие считают, что достаточно перенести выборы на месяц, третьи вообще не одобряют внесение изменений в Конституцию.

ЛСКЗ с несколькими представителями Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей в четверг зарегистрировали в секретариате Сейма поправку к Конституции, согласно которой парламентские выборы проводились бы в марте.

Перенести выборы с октября на март предлагается для того, чтобы вновь избранный парламент сам получил возможность формировать бюджет страны следующего года. В таком случае срок полномочий сейма нынешнего созыва сократился бы на полгода.

Староста фракции социал-демократов, которые являются партнерами аграриев по коалиции, Ирена Шяулене назвала эту идею популистской.

"Достаточно популистское предложение, поскольку Сейм сокращает срок полномочий на полгода. Но вопрос, удастся ли убедить других парламентариев для внесения изменения", - сказал он.

Староста крупнейшей оппозиционной фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не одобряет любые поспешные изменения Конституции.

Консерватор отметил, что можно значительно сократить срок формирования нового кабинета министров и утверждения его программы в Сейме, тогда останется больше времени на корректировку проекта бюджета.

Сейчас в Конституции предусматривается, что очередные парламентские выборы проводятся в год завершения полномочий депутатов, во второе воскресенье октября.

Для внесения поправок в Конституцию требуется поддержка минимум 94 депутатов, а голосование должно состояться дважды с перерывом в три месяца.