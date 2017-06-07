Правящим представят новую энергетическую стратегию

"В новой энергетической стратегии намечены четыре основных направления - конкурентоспособность, надежность, слаженное развитие и инновации. Мы видим стратегию как документ совместного соглашения, который представим для официальных дискуссий в ближайшие недели", - сказал BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, в стратегии будут предусмотрены энергетические цели, которых страна должна добиться к 2030 и 2050 годам.

Ж. Вайчюнас в качестве основных вызовов называет синхронизацию линий электропередачи Балтийских стран с континентальной Европой, большую зависимость Литвы от импорта электроэнергии, отсутствие последовательной политики в сфере возобновляющихся ресурсов.

В последний раз Литва утверждала энергетическую стратегию в 2012 году. Бывший министр энергетики Рокас Масюлис в прошлом году утвердил вехи энергетической стратегии, однако окончательный вариант стратегии не менял.