Правящим представят новую энергетическую стратегию

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BNS
среда, 7 июня 2017 г. 10:40
Новая энергетическая стратегия, которая установит цели Литвы в энергетике до 2050 года, в среду будет представлена правящей коалиции, а для публичного обсуждения - в ближайшие недели.
© DELFI / Karolina Pansevič

"В новой энергетической стратегии намечены четыре основных направления - конкурентоспособность, надежность, слаженное развитие и инновации. Мы видим стратегию как документ совместного соглашения, который представим для официальных дискуссий в ближайшие недели", - сказал BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, в стратегии будут предусмотрены энергетические цели, которых страна должна добиться к 2030 и 2050 годам.

Ж. Вайчюнас в качестве основных вызовов называет синхронизацию линий электропередачи Балтийских стран с континентальной Европой, большую зависимость Литвы от импорта электроэнергии, отсутствие последовательной политики в сфере возобновляющихся ресурсов.

В последний раз Литва утверждала энергетическую стратегию в 2012 году. Бывший министр энергетики Рокас Масюлис в прошлом году утвердил вехи энергетической стратегии, однако окончательный вариант стратегии не менял.

BNS
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