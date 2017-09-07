Правящие надеются начать сессию с соглашения о совместной работе

"Нет полного спокойствия, но нет и особого беспокойства. Кажется, что мы начали работать стабильно и 10 сентября мы попросили окончательный ответ. Сейчас готовится меморандум, который мы пригласим подписать, чтобы знать, сколько разделяющих общее дело", - сказал журналистам председатель парламента и представитель "аграриев" Викторас Пранцкетис после встречи руководства Сейма, правительства и глав фракций.
Староста СДПЛ Андрюс Палёнис, в свою очередь, отметил, что пока неясно, как будет называться планирующееся соглашение об общей работе, решение в отношении согласуемого сейчас документа фракция примет в воскресенье, накануне первого заседания сессии.
"Пока никто не знает, как будет называться соглашение, если оно будет. У нас прописано - проекты, связанные с прогрессивными налогами, социальные проекты, бесплатное питание детей начальных школ, детские пособия. Десятого числа состоится заседание фракции, а мы, после получения предложений партнеров по коалиции в отношении предложенного нами текста соглашения рассмотрим его, и будет решение фракции о том, можем ли мы договориться об определенных позициях, или нет", - сказал А.Палёнис.
Руководитель СДПЛ Гинтаутас Палуцкас назвал упомянутую инициативу выпадом против партии.
Премьер Саулюс Сквернилис сказал, что если социал-демократы решат не подписывать соглашение о совместной работе, то "правительство, будь то в условиях меньшинства, или при других формальных-неформальных соглашениях с прочими фракциями обеспечит принятие решение, которые нужны государству".
Правящая социал-демократическая партия в отделениях сейчас рассматривает вопрос о выходе из коалиции, поднятый председателем партии Гинтаутасом Палуцкасом. Сначала решения примут отделения, а потом партийный совет должен утвердить его 23 сентября. Сове мнение уже выразили 42 отделения патии: 31 предлагает покинуть коалицию, 5 - остаться, еще 6 отделений предлагают провести новые переговоры по коалиционному соглашению.
Очередная осенняя сессия парламента начнется в воскресенье.
Правящие надеются начать сессию с соглашения о совместной работе
Лидеры фракций правящих "крестьян" и социал-демократов...
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