Правящая коалиция затрещала, оппозиция готова помочь

Партнеры по правящей коалиции в Литве, нынешний и бывший премьеры, призвали друг друга определиться, нужно ли дальше продолжать работать вместе. Оппозиция подливает масла в огонь, заявляя, что открыта к сотрудничеству.

При принятии решений в Сейме приходится полагаться на оппозицию, а если социал-демократы больше не видят смысла находиться в составе правящей коалиции, то они должны информировать об этом как можно раньше, говорит литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Я думаю, что в этой ситуации нужно очень четко сказать нашим партнерам: если они считают, что пребывание в этой правящей коалиции для них вредно, что они испытывают дискомфорт или не видят смысла, то нам узнать об этом их решении было бы неплохо как можно раньше, и эту точку зрения следует уважать", - сказал в понедельник журналистам глава правительства.

С. Сквернялис также сказал, что пока формализация правительства меньшинства с оппозиционными консерваторами или другими оппозиционными фракциями парламента была бы преждевременной.

"Очень многое зависит (от того – BNS), кто станет новым председателем социал-демократов, какое будет сформировано новое руководство партии и насколько оно будет уполномочено и способно влиять на деятельность членов сейма. Пока я не вижу необходимости в формализации (правительства меньшинства - BNS). Дискуссии с партнерами продолжаются, сегодня мы также встретимся, чтобы поговорить о некоторых принципиальных вещах", - сказал С. Сквернялис.

Буткявичюс: "крестьяне" должны ответить, нужны ли социал-демократы в коалиции

Лидер Литовской социал-демократической партии Альгирдас Буткявичюс удивлен претензиям, высказанным премьером Салюсом Сквернялисом. Претензии были высказаны в связи с тем, что при голосовании в парламенте по выдвигаемым правительством реформам приходится полагаться на оппозицию, а не на партнеров по коалиции. А. Буткявичюс сказал, что ждет ответа ЛСКЗ о том, нужны ли социал-демократы в коалиции.

"Я предлагаю, прежде всего, навести порядок на собственной кухне, ясно сказать, могут ли социал-демократы быть в коалиции, и видят ли они определенную дальнейшую целесообразность нашего пребывания в ней, а если нет, то мы ответственны за нынешнее положение в Литве, и мы поступаем очень ответственно", - сказал в понедельник журналистам в сейме А. Буткявичюс.

"Они - основная фракция коалиции, они должны ясно и четко изложить свои аргументы, какие приоритеты правительства реализованы в Сейме, и мы четко ответим, какие из них мы одобряем, а какие не поддерживаем. Участь политика в том, что только путем диалога, компромисса, усилий можно добиться успешной работы, а публично говорить об определенных вещах, которые не основаны на определенных решениях, несколько низко", - сказал А. Буткявичюс.

С. Сквернялис отметил, что сейчас в Сейме нужно договариваться с другими политическими силами отдельно "по каждой реформе, которая нужна государству". По его словам, хотя утром есть договоренность по принципиальным позициями, "в Сейме появляются различные причины и решения, которые являются сюрпризом".

Ландсбергис: мы открыты к переговорам

Правящая коалиция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и Литовской социал-демократической партии является недееспособной, считает лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. Он, в свою очередь, призывает премьера Саулюса Сквернялиса нести важные дела в сейм и там надеяться на поддержку оппозиции.

"Прежде всего, обращаясь к С. Сквернялису, должен сказать, что он может смело нести законы в Сейм. Просто нести те вещи, которые важнее всего для Литвы, доверять мудрости Сейма и мы наберем эти голоса, я считаю", - заявил в понедельник Г. Ландсбергис журналистам в сейме.

Он напомнил, что консерваторы уже несколько недель назад заявили, что поддержат важнейшие реформы, если они будут согласованы с ними - по поводу лесничеств, высшей школы, надзора за дорогами и прочие вопросы.

"Я не говорю о крахе коалиции, это уже внутреннее дело коалиции, ее внутренние проблемы, которые они сами должны решить, и ответить себе, как они будут продвигать дела дальше, и как будут поступать. (...) Мы открыты к переговорам по различным возможным способам сотрудничества, мы во власть не рвемся, постов не просим, самое важное, чтобы изменения в Литве происходили, и мы готовы их поддержать", - сказал Г. Ландсбергис.

В последнее время возник конфликт между правящими партиями по реформе лесничеств, при рассмотрении соответствующего законопроекта в сейме его не поддержал ни один социал-демократ.

У ЛСКЭ в сейме 56 представителей, у социал-демократов -19, у консерваторов -31.