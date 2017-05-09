Правлению Сейма представят анализ влияния бизнеса на политическую систему

Как сообщила советник спикера Даля Вянцевичене, заседание такого рода, на которое будут приглашены представители Службы специальных расследований (ССР) и Департамента госбезопасности (ДГБ), созывается впервые. Заседание будет закрытым.

"Председатель сейма Викторас Пранцкетис созывает заседание правления Сейма в связи с влиянем бизнес-групп на литовскую политическую систему, в связи с инвестициями, расходящимися с интересами безопасности Литвы, непрозрачным лоббизмом и ущербом, который он наносит, непотизмом и протекционизмом в государственном секторе, коррупционными нарушениями и средствами избежать этого", - сообщила Д. Вянцявичене.

Правлению Сейма будет представлена информация ССР и законодательные инициативы, а также оценка угроз, проведенная ДГБ. На встрече планируется обсудить инициативы, целью которых является укрепление борьбы с коррупцией.