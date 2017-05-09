Правлению Сейма представят анализ влияния бизнеса на политическую систему

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BNS
вторник, 9 мая 2017 г. 18:35
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис созывает заседание правления Сейма, как утверждается в связи с влиянием бизнес-групп на политическую систему страны.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

Как сообщила советник спикера Даля Вянцевичене, заседание такого рода, на которое будут приглашены представители Службы специальных расследований (ССР) и Департамента госбезопасности (ДГБ), созывается впервые. Заседание будет закрытым.

"Председатель сейма Викторас Пранцкетис созывает заседание правления Сейма в связи с влиянем бизнес-групп на литовскую политическую систему, в связи с инвестициями, расходящимися с интересами безопасности Литвы, непрозрачным лоббизмом и ущербом, который он наносит, непотизмом и протекционизмом в государственном секторе, коррупционными нарушениями и средствами избежать этого", - сообщила Д. Вянцявичене.

Правлению Сейма будет представлена информация ССР и законодательные инициативы, а также оценка угроз, проведенная ДГБ. На встрече планируется обсудить инициативы, целью которых является укрепление борьбы с коррупцией.

BNS
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Политика

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