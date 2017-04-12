Правительство согласно: надо сокращать число депутатов

Депутаты, в числе которых члены Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис и др., а также Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, подготовили поправки к Конституции, согласно которым предлагают сократить число депутатов со 141 до 101 и проводить парламентские выборы не осенью, а весной - во второе воскресенье марта.

Инициаторы утверждают, что с момента восстановления независимости, число жителей Литвы значительно сократилось и сейчас составляет 2,8 млн., а число депутатов осталось прежним.

Перенос даты выборов предлагается, чтобы у парламента и правительства было больше времени для работы над бюджетом, было проще воплощать в жизнь программные цели.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что для правительства очень актуален перенос парламентских выборов.

"Если выборы пройдут в начале года, самое позднее до конца марта, была бы прекращена порочная практика, при которой новому парламенту приходится принимать бюджет, подготовленный прежней властью", - заметил Сквернялис.

Чтобы поправки были приняты, за них должны голосовать в парламенте. Одобрить их должны не менее 2/3 депутатов (94). За поправки должны голосовать дважды с перерывом не менее 3 месяцев.